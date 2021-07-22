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    Через потужну зливу Одеса опинилася на межі катастрофи – мер

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    Сьогодні вночі в Одесі випала двомісячна норма опадів&nbsp;&nbsp; - Через потужну зливу Одеса опинилася на межі катастрофи – мер
    Сьогодні вночі в Одесі випала двомісячна норма опадів  
    Фото: dumskaya.net

    Одеський муніципалітет планує вийти на рівень Ради національної безпеки і оборони України через наслідки негоди

    Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через потужну зливу місто опинилося на межі природної катастрофи. Про це повідомляє «Думська».

    За словами міського голови, у Хаджибейському лимані вода піднялася до рівня дороги, яка проходить по дамбі, що захищає Пересип. Якби дощ не припинився, почався б перелив, який міг закінчитися руйнуванням дамби і повним затопленням деяких районів міста.

    За словами мера, найближчим часом відбудеться екстрене засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому обговорять ситуацію з дамбою і Аркадійський зливовим колектором, який не справляється з такими опадами. З цим питанням муніципалітет планує вийти на рівень Ради національної безпеки і оборони України.

    Сьогодні вночі в Одесі випала двомісячна норма опадів — 101 літр на квадратний метр (місячна норма – 45 літрів). У мерії заявили, що такої зливи в місті не було з 1988 року.

    Також повідомлялося, що в Одесі потонула вантажівка та маршрутка (фото, відео).

    Напередодні, 21 липня, Одещину побив град розміром з куряче яйце (фото).

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    Теги: прогноз погоди дороги вода Одеса мер Геннадій Труханов потоп негода дощ
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    Через потужну зливу Одеса опинилася на межі катастрофи – мер