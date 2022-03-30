Внаслідок теракту в Ізраїлі загинули двоє українців – МЗС

Обидва чоловіки – жителі Чернівецької області

Унаслідок терористичного нападу в ізраїльському місті Бней-Брак 29 березня загинули двоє громадян України. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Українці тривалий час проживали в Ізраїлі, обидва – жителі Чернівецької області. Посольство України наразі вживає заходів щодо інформування рідних загиблих і надання їм консульської допомоги, а також взаємодіє з поліцією в рамках розслідування теракту», – сказав Ніколенко.

Нагадаємо, 29 березня в Ізраїлі у місті Бней-Брак відбувся теракт: щонайменше п’ятеро загиблих. Трагічний інцидент стався приблизно о 20:00. Терористом виявився 27-річний житель села Ябад на Західному березі Йордану, який раніше сидів у ізраїльській в'язниці.

Як повідомлялося, Ізраїль заборонив Україні купувати шпигунське програмне забезпечення Pegasus від NSO Group, побоюючись, що офіційні особи РФ будуть цим незадоволені.