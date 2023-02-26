Подоляк дав пораду Маску після його скандальної заяви про Революцію Гідності

Маск назвав події, що відбувалися на Майдані, державним переворотом

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на цинічну заяву американського бізнесмена Ілона Маска про Революцію Гідності, який назвав її «державним переворотом» та порадив йому не читати російські газети. Про це Подоляк написав у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, Ілоне Маску, в Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, засновник компанії Space X та власник Twitter Ілон Маск оскандалився цинічною заявою про Революцію Гідності, назвавши її «державним переворотом». Він написав, що вибори (експрезидента-втікача Віктора Януковича , – ред.) були, вочевидь, нечесними, але «без сумніву, відбувся державний переворот».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше американський мільярдер і найбільший акціонер соцмережі Twitter Ілон Маск «призначив» свого собаку гендиректором компанії.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська влада поговорила з власником компанії SpaceX Ілоном Маском про використання супутникової інтернет-системи Starlink в Україні.