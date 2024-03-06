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Шольц прокоментував заяви про «готовий мирний договір» України з РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Шольц прокоментував заяви про «готовий мирний договір» України з РФ
Шольц спростував існування готового мирного договору між Росією та Україною
фото з відкритих джерел

Шольц назвав заяви про узгоджений договір Росії та України в Туреччині російською пропагандою

Інформація про те, що Росія та Україна на переговорах у Туреччині у 2022 році узгодили мирний договір, є «повною нісенітницею». Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Sächsische Zeitung.

«Стверджується, що нібито був готовий мирний договір між Росією та Україною, але цьому нібито завадив чи колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон, чи президент США Джо Байден. Повна нісенітниця!» – сказав канцлер Німеччини.

Олаф Шольц назвав такі повідомлення про договір Росії та України в Туреччині російською пропагандою. 

«Подібні заяви – російська пропаганда. Переговори між росією та Україною перервалися через передислокацію російських військ і початок великого наступу на сході України, а також подій у Бучі», – заявив Шольц. 

Зазначимо, нещодавно видання The Wall Street Journal написало, що Володимир Путін публічно натякнув, що відкритий до переговорів щодо припинення війни в Україні на умовах Москви. А контури угоди, яку хоче РФ, можна побачити у проєкті мирного договору, розробленому російськими та українськими учасниками переговорів у квітні 2022 року.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною. За його словами, Росія нібито готова до діалогу. Путін також зробив абсурдну заяву, що його країна нібито від початку війни, яку вона ж і розв’язала, хоче миру.

Раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова до політико-дипломатичного закінчення війни проти України. Але при цьому, Росія не збирається повертати окуповані українські території. 

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Теги: росія пропаганда Україна Олаф Шольц переговори

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