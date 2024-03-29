Експерти МАГАТЕ чули постріли з території Запорізької АЕС

Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС залишається вразливою

Протягом останнього тижня щодня було чути вибухи на різних відстанях від станції

Експерти МАГАТЕ зафіксували звуки артилерійських пострілів з території захопленої росіянами Запорізької АЕС. Про це йдеться у звіті генерального директора Маріано Гроссі.

«Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції залишається надзвичайно вразливою. Ми не можемо дозволити собі втратити пильність у будь-яку секунду», – заявив генеральний директор Міжнародного агентства атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

У звіті зазначається, що експерти агентства, які перебувають на майданчику, протягом останнього тижня щодня чули вибухи на різних відстанях від станції.

«За словами експертів, кілька разів звуки лунали звідкись поблизу станції, імовірно, від артилерійського вогню. У ніч проти 22 березня та вчора (27 березня – ред.) було чути вогонь стрілецької зброї неподалік», – йдеться у звіті.

Крім того, зазначається, що 27 березня на місці спрацював сигнал авіаційного нальоту, що відклало запланований візит команди МАГАТЕ на сховище сухого відпрацьованого палива ЗАЕС до кінця дня.

Протягом тижня команда МАГАТЕ не фіксувала проблем, пов’язаних з ядерною безпекою. Водночас експерти вказують на те, що фактичне російське керівництво ЗАЕС досі не забезпечило їм належний доступ до всіх зон станції, важливих для ядерної безпеки.

Нагадаємо, рада директорів МАГАТЕ більшістю голосів підтримала розроблений Україною проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні, яка вимагає Росію залишити Запорізьку атомну електростанцію.

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі відвідав Запорізьку АЕС з метою оцінки ситуації на окупованій росіянами станції.