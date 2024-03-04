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ЗСУ назвали кількість ворожої техніки на Лимано-Куп’янському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ назвали кількість ворожої техніки на Лимано-Куп’янському напрямку
ЗСУ тримають оборону Куп'янська
фото: Генштаб

Росіяни перекидають багато підрозділів в район річки Чорний Жеребець

 Росіяни тримають понад 1100 танків, майже дві тисячі бойових броньованих машин, понад 1000 артилерійських систем і понад 400 реактивних систем залпового вогню на Лимано-Куп’янському напрямку. Про це повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця»  Ілля Євлаш в ефірі телеканалу Freedom.

«Ця кількість військ утримується там уже протягом тривалого часу – ще з кінця літа. Це не новина для наших військових. Ба більше, ми вже навчилися ефективно працювати й стримувати наступ противника», – запевнив Євлаш.

Представник ЗСУ з посиланням на розвідку додав, що зараз росіяни перекидають багато підрозділів в район річки Чорний Жеребець.

«Вони зайнялися підготовкою своїх оборонних споруд, готують штурмовиків. Кожна третя рота в батальйоні у ворога –  це штурмові підрозділи. Штурмовики, які постійно йдуть на «м'ясні штурми», – розповів він. 

Триває 740-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Теги: Генштаб Україна населення ворог наступ Куп'янськ росіяни

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