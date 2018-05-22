Масове отруєння у школі Харкова: госпіталізували 37 дітей, одна перебуває у важкому стані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція розслідує розпилення речовини у школі Харкова як хуліганство

Внаслідок розпилення невідомої речовини, ймовірно перцевого газу, у школі Харкова одну дитину госпіталізували до лікарні у важкому стані, 3 — в стані середньої тяжкості, 33 — в легкому.

Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Щодо ситуації у Харкові: у ЗОШ № 3, сталося отруєння дітей невідомим газом (ймовірно перцевий). Постраждало 37 дітей, яких госпіталізовано до ОДКЛ № 1 (33 – в легкому стані; 3 – в стані середньої тяжкості; 1 – у тяжкому стані). Діти під пильним наглядом лікарів. — Уляна Супрун (@usuprun) 22 травня 2018 р.

Вже відомо, що поліція розслідує розпилення речовини у школі Харкова як хуліганство.

Нагадаємо, 22 травня у Харкові в школі №3 на одному з поверхів закладу розпорошили перцевий балончик. Через раптове погіршення стану дітей з будівлі школи почали евакуювати учнів та вчителів. Згодом стало відомо, що після перевірки рятувальники не виявили небезпечних речовин в харківській школі.

Крім того 22 травня представник президента України у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко закликала Кабінет міністрів України організувати відомчу групу та міжвідомчу координаційну раду задля убезпечення дітей від отруєння.

Як повідомляв «Главком», вже не вперше фіксується випадок отруєння дітей у школах упродовж останнього часу.

21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що двоє з 36 учнів перебувають у реанімації.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

Читайте також матеріал: Загадкове отруєння, безпорадність та паніка. Головні висновки з надзвичайної події у Черкасах



