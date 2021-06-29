Масштабне розкрадання. На Закарпатті викрили операцію шахраїв (відео)

Шахраї звітували про нібито виконану роботу. Вартість всього проєкту становила понад десять мільйонів гривень

Злочинці «поклали лапу» на 1,5 млн державних грошей, виділених на реконструкцію відділення для хворих на COVID-19

СБУ викрила оборудку на будівництві у Закарпатській області. Про це йдеться в сюжеті Апостроф ТV.

Злочинці «поклали лапу» на 1,5 млн державних грошей, виділених на реконструкцію відділення для хворих на COVID-19.

Минулого року місцева комерційна структура перемогла в тендері. Підрядники мали здійснити реконструкцію одного з корпусів лікарні.

Шахраї звітували про нібито виконану роботу. Вартість всього проєкту становила понад десять мільйонів гривень.

Відомо, що тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що шевченківська окружна прокуратура в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді столиці нежитлові приміщення площею 129 кв. м вартістю понад 4 млн грн, розташовані у центрі столиці, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.

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