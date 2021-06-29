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    Масштабне розкрадання. На Закарпатті викрили операцію шахраїв (відео)

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    Шахраї звітували про нібито виконану роботу. Вартість всього проєкту становила понад десять мільйонів гривень - Масштабне розкрадання. На Закарпатті викрили операцію шахраїв (відео)
    Шахраї звітували про нібито виконану роботу. Вартість всього проєкту становила понад десять мільйонів гривень
    Фото з відкритих джерел

    Злочинці «поклали лапу» на 1,5 млн державних грошей, виділених на реконструкцію відділення для хворих на COVID-19

    СБУ викрила оборудку на будівництві у Закарпатській області. Про це йдеться в сюжеті Апостроф ТV.

    Злочинці «поклали лапу» на 1,5 млн державних грошей, виділених на реконструкцію відділення для хворих на COVID-19.

    Минулого року місцева комерційна структура перемогла в тендері. Підрядники мали здійснити реконструкцію одного з корпусів лікарні.

    Шахраї звітували про нібито виконану роботу. Вартість всього проєкту становила понад десять мільйонів гривень.

    Відомо, що тривають слідчі дії.

    Нагадаємо, що шевченківська окружна прокуратура в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді столиці нежитлові приміщення площею 129 кв. м вартістю понад 4 млн грн, розташовані у центрі столиці, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.

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    Теги: СБУ шахрайство лікарня майбутнього
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    Масштабне розкрадання. На Закарпатті викрили операцію шахраїв (відео)