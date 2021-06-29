Масштабне розкрадання. На Закарпатті викрили операцію шахраїв (відео)
Злочинці «поклали лапу» на 1,5 млн державних грошей, виділених на реконструкцію відділення для хворих на COVID-19
СБУ викрила оборудку на будівництві у Закарпатській області. Про це йдеться в сюжеті Апостроф ТV.
Злочинці «поклали лапу» на 1,5 млн державних грошей, виділених на реконструкцію відділення для хворих на COVID-19.
Минулого року місцева комерційна структура перемогла в тендері. Підрядники мали здійснити реконструкцію одного з корпусів лікарні.
Шахраї звітували про нібито виконану роботу. Вартість всього проєкту становила понад десять мільйонів гривень.
Відомо, що тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що шевченківська окружна прокуратура в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді столиці нежитлові приміщення площею 129 кв. м вартістю понад 4 млн грн, розташовані у центрі столиці, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.