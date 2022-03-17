На 17 березня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів – Верещук
Планується чергова евакуація з м.Маріуполь
На сьогодні, 17 березня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
«З міста Маріуполь до м. Запоріжжя. Плануємо відправити автобуси з м. Запоріжжя до Бердянська. Також запустимо по маршруту автоцистерну з пальним для заправки приватних авто», – зазначила Верещук.
Донецька область
- З Маріуполя до Запоріжжя. Українська сторона планує відправити автобуси із Запоріжжя до Бердянська для збору людей з Маріуполя.
- За маршрутом заправлять цистерну з бензином для заправки приватних автомобілів.
Київська область
- З Бородянки в Житомир;
- З села Шевченкове до Броварів.
- Крім того, планується доставка продуктів харчування і медикаментів в Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марківці та Опанасов.
Харківська область
- Буде передача гуманітарної допомоги з Харкова до Вовчанська.
До слова, 16 березня з блокадного Маріуполя змогли вирватися майже 6,5 тис. осіб. Із числа евакуйований понад 2 тис. – діти. Водночас колону з продовольством і автобусами для евакуації так і не пропустили в Маріуполь.
Нагадаємо, 24 лютого о 4:00 ранку Росія цинічно напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.
Нагадаємо, російські окупанти зривають евакуацію громадян. Уряд розповів деталі. Напередодні на Сумщині окупанти зупинили людей під час евакуації і забрали телефони. Також з Маріуполя сьогодні виїхало дві тисячі автівок.
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