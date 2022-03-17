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    Події в Україні

    На 17 березня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів – Верещук

    На 17 березня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів – Верещук
    фото з відкритих джерел

    Планується чергова евакуація з м.Маріуполь

    На сьогодні, 17 березня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

    «З міста Маріуполь до м. Запоріжжя. Плануємо відправити автобуси з м. Запоріжжя до Бердянська. Також запустимо по маршруту автоцистерну з пальним для заправки приватних авто», – зазначила Верещук.

    Донецька область

    • З Маріуполя до Запоріжжя. Українська сторона планує відправити автобуси із Запоріжжя до Бердянська для збору людей з Маріуполя.
    • За маршрутом заправлять цистерну з бензином для заправки приватних автомобілів.

    Київська область

    • З Бородянки в Житомир;
    • З села Шевченкове до Броварів.
    • Крім того, планується доставка продуктів харчування і медикаментів в Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марківці та Опанасов.

    Харківська область

    • Буде передача гуманітарної допомоги з Харкова до Вовчанська.

    До слова, 16 березня з блокадного Маріуполя змогли вирватися майже 6,5 тис. осіб. Із числа евакуйований понад 2 тис. – діти. Водночас колону з продовольством і автобусами для евакуації так і не пропустили в Маріуполь.

    Нагадаємо, 24 лютого о 4:00 ранку Росія цинічно напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.

    Нагадаємо, російські окупанти зривають евакуацію громадян. Уряд розповів деталі. Напередодні на Сумщині окупанти зупинили людей під час евакуації і забрали телефони. Також з Маріуполя сьогодні виїхало дві тисячі автівок.

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    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти Ірина Верещук евакуація
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    На 17 березня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів – Верещук