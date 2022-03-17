На 17 березня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів – Верещук

Планується чергова евакуація з м.Маріуполь

На сьогодні, 17 березня погоджено дев’ять гуманітарних коридорів. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«З міста Маріуполь до м. Запоріжжя. Плануємо відправити автобуси з м. Запоріжжя до Бердянська. Також запустимо по маршруту автоцистерну з пальним для заправки приватних авто», – зазначила Верещук.

Донецька область

З Маріуполя до Запоріжжя. Українська сторона планує відправити автобуси із Запоріжжя до Бердянська для збору людей з Маріуполя.

За маршрутом заправлять цистерну з бензином для заправки приватних автомобілів.

Київська область

З Бородянки в Житомир;

З села Шевченкове до Броварів.

Крім того, планується доставка продуктів харчування і медикаментів в Гостомель, Бучу, села Семиполки, Марківці та Опанасов.

Харківська область

Буде передача гуманітарної допомоги з Харкова до Вовчанська.

До слова, 16 березня з блокадного Маріуполя змогли вирватися майже 6,5 тис. осіб. Із числа евакуйований понад 2 тис. – діти. Водночас колону з продовольством і автобусами для евакуації так і не пропустили в Маріуполь.

Нагадаємо, 24 лютого о 4:00 ранку Росія цинічно напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.

Нагадаємо, російські окупанти зривають евакуацію громадян. Уряд розповів деталі. Напередодні на Сумщині окупанти зупинили людей під час евакуації і забрали телефони. Також з Маріуполя сьогодні виїхало дві тисячі автівок.