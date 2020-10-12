Протести у Білорусі: кількість затриманих перевищила 400



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Протести у Білорусі: кількість затриманих перевищила 400 Фото: Радіо Свобода

Найбільше затриманих у Мінську

Кількість затриманих під час сьогоднішніх акцій протесту в Білорусі зросла майже вдвічі.

Станом на 23:00 правозахисникам відомо про щонайменше 422 затриманих.

Про це повідомляє правозахисна організація «Весна».

Найбільше затриманих у Мінську. Також затримання відбувалися у Бресті, Гомелі, Вітебську та інших великих містах країни.

Декого силовики вже відпустили. Серед затриманих дуже багато журналістів.

Раніше 11 жовтня повідомлялося, що в центрі Мінська почалися зіткнення силовиків з демонстрантами. Правоохоронці застосували проти учасників протесту світлошумові гранати й водомети. ОМОН проводить жорсткі затримання демонстрантів біля стели «Мінськ – місто герой».

У Білорусії з 9 серпня тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів, згідно з якими Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Протестуючі звинувачують владу у фальсифікації результатів і численних порушеннях демократичної процедури, а також в жорстокому поводженні й порушенні прав протестуючих під час затримання. Лукашенко неодноразово заявляв, що бачить в протестах західний вплив.

10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

Нагадаємо, понад 20 журналістів затримано в Білорусі на акціях протесту в неділю, 11 жовтня. Серед затриманих є журналісти як білоруських, так і російських ЗМІ.