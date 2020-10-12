Протести у Білорусі: кількість затриманих перевищила 400
Найбільше затриманих у Мінську
Кількість затриманих під час сьогоднішніх акцій протесту в Білорусі зросла майже вдвічі.
Станом на 23:00 правозахисникам відомо про щонайменше 422 затриманих.
Про це повідомляє правозахисна організація «Весна».
Найбільше затриманих у Мінську. Також затримання відбувалися у Бресті, Гомелі, Вітебську та інших великих містах країни.
Декого силовики вже відпустили. Серед затриманих дуже багато журналістів.
Раніше 11 жовтня повідомлялося, що в центрі Мінська почалися зіткнення силовиків з демонстрантами. Правоохоронці застосували проти учасників протесту світлошумові гранати й водомети. ОМОН проводить жорсткі затримання демонстрантів біля стели «Мінськ – місто герой».
10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.
Нагадаємо, понад 20 журналістів затримано в Білорусі на акціях протесту в неділю, 11 жовтня. Серед затриманих є журналісти як білоруських, так і російських ЗМІ.