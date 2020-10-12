  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Протести у Білорусі: кількість затриманих перевищила 400

    • Розсилка
    Протести у Білорусі: кількість затриманих перевищила 400 - Протести у Білорусі: кількість затриманих перевищила 400
    Протести у Білорусі: кількість затриманих перевищила 400
    Фото: Радіо Свобода

    Найбільше затриманих у Мінську

    Кількість затриманих під час сьогоднішніх акцій протесту в Білорусі зросла майже вдвічі.

    Станом на 23:00 правозахисникам відомо про щонайменше 422 затриманих.

    Про це повідомляє правозахисна організація «Весна».

    Найбільше затриманих у Мінську. Також затримання відбувалися у Бресті, Гомелі, Вітебську та інших великих містах країни.

    Декого силовики вже відпустили. Серед затриманих дуже багато журналістів.

    Раніше 11 жовтня повідомлялося, що в центрі Мінська почалися зіткнення силовиків з демонстрантами. Правоохоронці застосували проти учасників протесту світлошумові гранати й водомети. ОМОН проводить жорсткі затримання демонстрантів біля стели «Мінськ – місто герой».

    У Білорусії з 9 серпня тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів, згідно з якими Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Протестуючі звинувачують владу у фальсифікації результатів і численних порушеннях демократичної процедури, а також в жорстокому поводженні й порушенні прав протестуючих під час затримання. Лукашенко неодноразово заявляв, що бачить в протестах західний вплив.

    10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

    Нагадаємо, понад 20 журналістів затримано в Білорусі на акціях протесту в неділю, 11 жовтня. Серед затриманих є журналісти як білоруських, так і російських ЗМІ.

    Білорусь протест президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies