Медведчук показав фрагмент Біблії Гутенберга, який раніше задекларував



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Фрагмент Біблії Гутенберга, який придбав Медведчук

Політик придбав фрагмент книги у 2011-2012 роках

Народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук показав фрагмент Біблії Гутенберга, яку задекларував раніше. Про це повідомляє Reuters.

Ukrainian lawmaker says he has Gutenberg Bible fragment in his private collection https://t.co/9zljomfyFY pic.twitter.com/mvDQinssIK — Reuters (@Reuters) June 17, 2020

За словами Медведчука, він придбав фрагмент книги у 2011-2012 роках за порадами консультантів. Політик відмовився назвати ціну цієї покупки. Згідно інформацією видання Reuters, у 2016 році на аукціоні в Нью-Йорку один листок із Біблії Гутенберга продали за $47 500.

«Я купив її одразу і чесно, навіть не торгувався за ціну», — заявив політик. Медведчук сказав, що не знає, як цей фрагмент потрапив в Україну, але знає, що він узятий з Біблії, придбаної в минулому столітті американським продавцем книг Габріелем Веллсом, який продавав свою копію по частинах.

Нагадаємо, Біблію Гутенберга вважають одним із перших друкованих видань. Її виготовив друкар Йоганн Гутенберг у місті Майнці в середині XV століття. Біблія служить традиційною точкою відліку історії друкарства у Європі.

З 180 примірників першої в історії людства друкованої книги збереглися лише 49. Майже всі екземпляри Біблії Гутенберга сьогодні знаходяться в провідних бібліотеках світу, таких як Бібліотека Конгресу у Вашингтоні, Національна бібліотека в Парижі, лондонська British Library або Університетська бібліотека Геттінгена. Таких книг, зазвичай, не знайдеш на ринку антикваріату.

Останній раз 20 років тому Біблію Гутенберга продали на аукціоні в Японії. Ціна, за оцінками фахівців, досягла кількох десятків мільйонів доларів. Два примірники першої в історії друкованої книги кілька років тому знайшлися в Москві, куди вони були вивезені з Лейпцига в якості трофеїв після Другої світової війни разом з трьома тисячами інших німецьких старовинних книг.