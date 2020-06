Медведчук показав фрагмент Біблії Гутенберга, який раніше задекларував

Політик придбав фрагмент книги у 2011-2012 роках

Народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук показав фрагмент Біблії Гутенберга, яку задекларував раніше. Про це повідомляє Reuters.

Ukrainian lawmaker says he has Gutenberg Bible fragment in his private collection https://t.co/9zljomfyFY pic.twitter.com/mvDQinssIK