Мендель заявила, що треба створювати другу «Слугу народу»

Експрессекретарка Зеленського розповіла секрет політичного успіху

Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель на свої сторінці у Facebook написала, що пора створювати ще одну партію «Слуга народу» і напророкувала їй шалений успіх.

«#ВеликаДеолігархізація. Це не телевізійна програма і не політичний піар. Нині це актуальний тренд, затребуваний самими українцями. Що, якби політики створили нову партію з такою ж назвою – «Велика деолігархізація» – й такою ж ідеологією та програмою. І фактично почали системно, глибоко, професійно і швидко виконувати заплановане Президентом Зеленським? Повірте, це був би політичний успіх. Фактично це був би другий «Слуга народу». Адже затребуваність на те, що передбачає справжня деолігархізація, – шалена», – міркує Юлія Мендель.

Але спочатку треба встановити, хто такі – українські олігархи, вважає колишня прессекретарка.

«Однак, помітьте, всі закони, що мають складати пакет деолігахізації, спрямовані на захист та рівні можливості для всіх. Зрештою, деолігархізація може виявитися не боротьбою з багатими. А по суті боротьбою з бідністю», – зауважила Мендель.

Нагадаємо, раніше колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель похизувалася відвертою фотосесією. Відповідні фото вона виклала у своїх соцмережах.

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