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    «Кажуть, що Pfizer». Мер Івано-Франківська заявив, що клініки вже вакцинують за гроші

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    Україна офіційно не купувала вакцину&nbsp;Pfizer - «Кажуть, що Pfizer». Мер Івано-Франківська заявив, що клініки вже вакцинують за гроші
    Україна офіційно не купувала вакцину Pfizer
    Фото: АР

    Марцінків стверджує, що у приватних клініках міста вже вакцинують за гроші

    Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що приватні клініки міста вже вакцинують препаратом від коронавірусу Pfizer/BioNTech. Про це він розповів в ефірі «4 каналу».

    Відповідаючи на питання про вакцинацію «пересічних громадян» Марцінків сказав: «Приймають в приватних клініках, вже вакцинують за гроші. У Франківську приватних клініках вакцина з’явилася. Кажуть, що Pfizer. В нас народ дуже такий підприємливий».

    За його словами, ціна за послугу від 800 до 1 000 грн. «Я не буду по грошах стверджувати, знаю такі факти є», – додав мер, зазначивши, що вакцинацію Pfizer, ймовірно, можуть проводити у всіх приватних клініках країни.

    Станом на 31 березня в Україні офіційно вакцинують тільки дозами препарату Covishield. Всього Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. За даними Міністерства охорони здоров’я України, 30 березня в країні було щеплено проти Covid-19 18668 осіб.

    25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. У партії 215 тис. доз вакцини. Вакцина Sinovac (CoronaVac) спершу повинна пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я.

    МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.

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    Теги: гроші мер Україна
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