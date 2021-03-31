«Кажуть, що Pfizer». Мер Івано-Франківська заявив, що клініки вже вакцинують за гроші

Марцінків стверджує, що у приватних клініках міста вже вакцинують за гроші

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що приватні клініки міста вже вакцинують препаратом від коронавірусу Pfizer/BioNTech. Про це він розповів в ефірі «4 каналу».

Відповідаючи на питання про вакцинацію «пересічних громадян» Марцінків сказав: «Приймають в приватних клініках, вже вакцинують за гроші. У Франківську приватних клініках вакцина з’явилася. Кажуть, що Pfizer. В нас народ дуже такий підприємливий».

За його словами, ціна за послугу від 800 до 1 000 грн. «Я не буду по грошах стверджувати, знаю такі факти є», – додав мер, зазначивши, що вакцинацію Pfizer, ймовірно, можуть проводити у всіх приватних клініках країни.

Понад тиждень тому мер Івано-Франківська повідомив про стабілізацію ситуації з Covid-19 у місті.

Станом на 31 березня в Україні офіційно вакцинують тільки дозами препарату Covishield. Всього Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. За даними Міністерства охорони здоров’я України, 30 березня в країні було щеплено проти Covid-19 18668 осіб.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. У партії 215 тис. доз вакцини. Вакцина Sinovac (CoronaVac) спершу повинна пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я.

МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.

Лише найближчими тижнями у межах Covax Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer. Також головний саанлікар Віктор Ляшко повідомив, що український уряд отримав підтвердження про поставку додаткового мільйона доз вакцини від Pfizer/ BioNTech у межах глобального механізму Covax.