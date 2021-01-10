Локдаун на Тернопільщині: поліція за день виявила майже сотню порушень

До порушників, які нехтували карантинними правилами, застосовували заходи адмінвпливу

Правоохоронці у Тернопільській області у перший день дії посилених карантинних обмежень зафіксували близько сотні порушень.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

«За минулу добу поліціянти області склали 42 адмінпротоколи та винесли 57 постанов за порушення встановлених правил», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, складено 42 протоколи за ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей), найбільше – на суб’єктів господарювання за неприпинення роботи та недотримання карантинних вимог.

Правоохоронці також стежили, аби люди перебували в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті в респіраторах або захисних масках.

«Виявили 57 осіб, які нехтували засобами індивідуального захисту. На порушників маскового режиму накладено штраф від 170 до 255 гривень» – додали у поліції.

Як повідомлялося, поліція масово штрафує підприємців через порушення карантину у Тернополі.

Нагадаємо, у Тернополі комісія з надзвичайних ситуацій вирішила не запроваджувати локдаун з 8 до 24 січня.

Міська влада пояснила це тим, що у Тернополі практично немає хворих серед дітей та працівників навчальних закладів.

У серпні 2020-го, під час поділу України на зони поширення коронавірусу, місцева влада у Тернополі вже відмовлялася виконувати постанову уряду. Тоді місто потрапило до «червоної» зони карантину, і там мали зупинити роботу громадського транспорту та освітніх закладів, закрити ТРЦ та заклади харчування.

Однак тоді Сергій Надал скликав позачергову сесію міськради. Депутати одноголосно підтримали звернення до Держкомісії з надзвичайних ситуацій вивести Тернопіль з червоної зони. І рекомендували підприємцям працювати, як і раніше, пообіцявши юридичну підтримку у випадку складання адмінпротоколів за порушення карантинних вимог.

Крім того, міський голова Тернополя ігнорував і «карантин вихідного дня», що тривав у листопаді 2020 року. Він заявив, що у місті не будуть вводити якісь додаткові обмеження попри рішення уряду.

Жорсткий карантин в Україні триватиме 17 днів – з 8 по 24 січня 2021 року (включно). Його запровадили, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби після новорічних свят.

Крім того, Кабінет міністрів продовжив дію загальнодержавного карантину з обмеженнями «помаранчевої» зони до 28 лютого 2021 року.