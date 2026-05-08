Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина

Mercedes-Benz оновить програмне забезпечення або проведе необхідну технічну перевірку вузлів для усунення дефекту

Німецький концерн відкликає свої автомобілі через технічну несправність приладової панелі

Німецький автогігант Mercedes-Benz оголосив про масштабне відкликання своїх автомобілів на ринку Сполучених Штатів. Під сервісну кампанію потрапляють 144 049 транспортних засобів. ПРо це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху Сполучених Штатів Америки, причиною такого рішення стала проблема з програмним забезпеченням або технічним вузлом, що призводить до раптового вимкнення дисплея приладової панелі.

Повідомляється, що це стосується автомобілів 2024-2026 року випуску.

Очікується, що Mercedes-Benz оновить програмне забезпечення або проведе необхідну технічну перевірку вузлів для усунення дефекту.

Наразі кампанія стосується лише автомобілів, реалізованих у США. Власники потенційно несправних авто будуть повідомлені про необхідність звернутися до офіційних сервісних центрів для безкоштовного усунення проблеми.

