Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина

Лариса Голуб
фото з відкритих джерел

Німецький концерн відкликає свої автомобілі через технічну несправність приладової панелі

Німецький автогігант Mercedes-Benz оголосив про масштабне відкликання своїх автомобілів на ринку Сполучених Штатів. Під сервісну кампанію потрапляють 144 049 транспортних засобів. ПРо це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху Сполучених Штатів Америки, причиною такого рішення стала проблема з програмним забезпеченням або технічним вузлом, що призводить до раптового вимкнення дисплея приладової панелі.

Повідомляється, що це стосується автомобілів 2024-2026 року випуску.

Очікується, що Mercedes-Benz оновить програмне забезпечення або проведе необхідну технічну перевірку вузлів для усунення дефекту.

Наразі кампанія стосується лише автомобілів, реалізованих у США. Власники потенційно несправних авто будуть повідомлені про необхідність звернутися до офіційних сервісних центрів для безкоштовного усунення проблеми.

«Главком» писав, що німецький автовиробник Mercedes-Benz відкликає майже 1 млн автомобілів у всьому світі. Причиною відкликання стали можливі проблеми з гальмами. Підсилювачу гальм може загрожувати корозія. Це може спричинити неполадки в роботі педалі гальма.

Нагадаємо, Mercedes-Benz представив один з найдорожчих у світі авто. Mercedes-Benz офіційно представив спортивне купе AMG GT Coupe.

