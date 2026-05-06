Трамп заявив, що «Проект Свобода» буде призупинено

Дональд Трамп зазначив, що «Проект Свобода» призупиняється, щоб побачити, чи можна завершити та підписати угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати тимчасово призупинять операцію з проходження суден через Ормузьку протоку. Про це пише «Главком».

Трамп зауважив, що блокада буде зберігатися та зауважив, що «досягнуто великого прогресу на шляху до повної та остаточної угоди з представниками Ірану».

«Виходячи з прохання Пакистану та інших країн, величезного військового успіху, якого ми досягли під час кампанії проти Ірану, а також того факту, що було досягнуто великого прогресу у досягненні повної та остаточної угоди з представниками Ірану, ми взаємно домовилися, що, хоча блокада залишатиметься чинною, проект «Свобода» (рух суден через Ормузьку протоку) буде призупинено на короткий період часу, щоб побачити, чи можна завершити та підписати угоду», – написав Трамп на Truth Social.

Раніше сьогодні державний секретар Марко Рубіо заявив, що бойова фаза операцій США проти Ірану, розпочатих у лютому, завершилася, і що США зосереджені на новій операції з проведення суден через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочинають масштабну гуманітарну місію з евакуації іноземних кораблів, що опинилися заблокованими в Ормузькій протоці через бойові дії на Близькому Сході. Проєкт під назвою «Свобода» стартує в понеділок вранці за місцевим часом. Про це пише «Главком».

За словами Дональда Трампа, до США звернулися численні країни, чиї судна є «нейтральними та невинними спостерігачами», що не мають стосунку до конфлікту. Президент США підкреслив, що екіпажі перебувають у складних умовах, а на борту закінчуються запаси їжі та предметів першої потреби.

Як відомо, для реалізації проєкту «Свобода» залучено безпрецедентну кількість ресурсів. До операції входять 15 тис. військовослужбовців, понад 100 літаків різних типів, есмінці з керованим ракетним озброєнням та широкий спектр безпілотних літальних апаратів (БпЛА) для постійного моніторингу акваторії.

Військові наголошують, що така концентрація сил необхідна для придушення будь-яких спроб перешкоджати комерційному судноплавству в одному з найнебезпечніших регіонів світу.