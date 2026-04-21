У Вашингтоні ветерани США протестували проти війни з Іраном

Акція відбулася у будівлі Конгресу

У Вашингтоні американські ветерани разом із членами військових сімей провели акцію протесту проти війни з Іраном. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Акція відбулася на Капітолійському пагорбі, зокрема у ротонді будівлі Cannon House Office Building. До протесту долучилися представники ветеранської організації About Face.

фото: Reuters

Учасники виступили проти подальшої ескалації конфлікту та закликали владу США переглянути політику щодо Ірану.

Нагадаємо, спікер парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф заявив, що переговори між Тегераном та Вашингтоном про врегулювання конфлікту все ще далекі від завершення. За його словами, попри певний прогрес у деяких питаннях, остаточної угоди найближчим часом чекати не варто.

Ситуація загострилася в суботу, 18 квітня, коли Іран офіційно оголосив про повторне закриття стратегічно важливої Ормузької протоки. Своє рішення Тегеран мотивував «неодноразовими порушеннями довіри» з боку США, які продовжують утримувати військово-морську блокаду іранських портів.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США.