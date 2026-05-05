Відомий американський оркестр оголосив ювілейний сезон і запросив скрипаля-путініста

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Скрипаль Вадим Рєпін
У Сполучених Штатах Америки анонсували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна

Симфонічний оркестр Аннаполіса (Annapolis Symphony Orchestra, ASO) потрапив у скандал, анонсувавши програму ювілейного 65-го сезону (2026–2027). Серед запрошених зірок опинився російський скрипаль Вадим Репін, відомий своєю підтримкою політики Кремля. Про це Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Baltimore Sun.

Музичний скандал

Навколо американського оркестру Annapolis Symphony Orchestra розгортається гучний скандал. Керівництво закладу вирішило повернути на сцену російського скрипаля Вадима Репіна, який відкрито підтримує агресію РФ.

Цікаво, що у березні 2022 року, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, цей же оркестр скасував виступ Репіна. Тодішнє керівництво симфонічний оркестр Аннаполіса назвало це рішення актом солідарності з українським народом.

Однак тепер позиція закладу кардинально змінилася. Журналісти пов’язують це з приходом нової виконавчої директорки – Еріки Бондарєв Рапач.

Згідно з її публічним профілем, вона розпочала кар’єру в галузі культурного менеджменту під час волонтерства у Корпусі миру в Росії, де грала у Волгоградському симфонічному оркестрі. Також зазначається, що вона володіє російською мовою та раніше часто відвідувала Росію.

Симфонічний оркестр Аннаполіса – найбільший і найстаріший професійний оркестр в окрузі Енн-Арундел з понад 60-річною історією. Один із найавторитетніших оркестрів у регіоні Вашингтон–Балтимор. До складу входять близько 70 професійних музикантів

Реакція суспільства

Міжнародний рух «Мистецтво проти агресії» виступив проти участі Рєпіна в оркестрі.

«Ми були глибоко шоковані та засмучені, дізнавшись, що Вадима Рєпіна, скрипаля, тісно пов'язаного з Путіним, запросили виступити з Симфонічним оркестром Аннаполіса в Меріленд-Холі 6-7 листопада 2026 року. Особливо цинічно, що Рєпіна запросили виступити в Меріленд-Холі після того, як його виступи там вже були скасовані в березні 2022 року на знак солідарності з Україною», – йдеться в заяві міжнародного руху.

Міжнародний рух «Мистецтво проти агресії» – це глобальна мережа митців, культурних діячів, науковців, активістів та інституцій, які виступають за етичну відповідальність у культурній сфері та протистоять використанню мистецтва та культури для легітимізації агресії, авторитаризму та імперського панування

Що відомо про Вадима Рєпіна

Вадим Рєпін – російський і бельгійський скрипаль, який мешкає у Відні. У віці 14 років він дебютував на сценах у Токіо, Мюнхені, Берліні та Гельсінкі, а наступного року виступив у Карнегі-холі. У віці 17 років він став наймолодшим переможцем скрипкової секції Музичного конкурсу королеви Єлизавети в Брюсселі.

Рєпін спеціалізується на російській музиці та французькій музиці, зокрема на великих російських скрипкових концертах.

Його нинішня дружина – балерина Світлана Захарова, яка була депутаткою Державної думи від партії «Єдина Росія». Він сам не обіймав державних посад та уникав публічних політичних заяв.

Тим не менш, Рєпін активно бере участь у пропагандистських ініціативах Кремля та з початку повномасштабного вторгнення в Україну отримав понад 100 млн рублів з Фонду пропаганди Путіна (Президентського фонду культурних ініціатив).

У квітні 2022 році Путін надав Вадиму Рєпіну почесне звання народного артиста Російської Федерації. Також у лютому 2024 року музикант виступив із Державним кремлівським оркестром на концерті, організованому Кремлівським фондом та присвяченому Дню захисника Вітчизни.

У 2025 році Рєпін транслював свій концерт із Російським національним оркестром для аудиторії в тимчасово окупованому Криму.

