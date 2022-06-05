Mercedes-Benz відкликає майже 1 млн автівок через проблеми з гальмами

Компанія відкликає моделі класів ML, GL та R, вироблених з 2004 по 2015 рік

Німецький автовиробник Mercedes-Benz відкликає майже 1 млн автомобілів у всьому світі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на Федеральне автотранспортне відомство Німеччини.

Причиною відкликання стали можливі проблеми з гальмами. Підсилювачу гальм може загрожувати корозія. Це може спричинити неполадки в роботі педалі гальма.

Компанія відкликає моделі класів ML, GL та R, вироблених з 2004 по 2015 рік. Mercedes-Benz попросив власників таких машин не користуватись ними до моменту техогляду.

У самій Німеччині відкликають близько 70 тис. автомобілів.

На цьому тижні Mercedes-Benz представила нове покоління кросовера GLC. Новий Mercedes-Benz GLC на 60 мм довший і на 4 мм нижче за модель попереднього покоління. Ширина кузова залишилася колишньою, а передня та задня колії збільшилися на 6 мм та 23 мм відповідно. Об'єм багажного відділення збільшився на 50 л і становить 600 л.

Нагадаємо, після вторгнення РФ в Україну французька група Renault пішла з ринку Росії. У відповідь на це країна-агресор вирішила націоналізувати «АвтоВАЗ» в Тольятті й Іжевську, що належали французам. Московський завод натомість перейшов у власність мерії міста.

Також продаж нових автівок у РФ впав до рекордних позначок. Через війну, розпочату Росією проти України, низка закордонних автокомпаній заявила про зупинку постачання машин російським дилерам: Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Volvo та інші.