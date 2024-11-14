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Mercedes-Benz представив один з найдорожчих у світі авто

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Mercedes-Benz представив один з найдорожчих у світі авто
Mercedes-Benz AMG GT43 Coupe треба лише 4,5 секунди, щоб досягти 100 км/год
фото з відкритих джерел

Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці у 250 км/год

Mercedes-Benz офіційно представив спортивне купе AMG GT Coupe у базовому виконанні ще в березні, але офіційні ціни були оголошені лише у середині листопада. Прайс на GT43 починається з 107 050 доларів. Про це повідомляє Motor1.

Не дивлячись на доволі «дорослу» ціну, Mercedes-AMG GT43 Coupe має у своєму арсеналі 416 к.с., які він отримує від 2,0-літрового бензинового двигуна, який використовує електричний турбокомпресор. У той час як моделі GT55 і GT63 з двигуном V8 мають повний привід, нова базова модель має лише привід на задню вісь.

Mercedes-Benz AMG GT43 Coupe треба лише 4,5 секунди, щоб досягти 100 км/год
Mercedes-Benz AMG GT43 Coupe треба лише 4,5 секунди, щоб досягти 100 км/год
фото: Mercedes

Цікаво, що новому Mercedes-Benz AMG GT43 Coupe треба лише 4,5 секунди, щоб досягти 100 км/год. Максимальна швидкість у офіційних характеристиках не згадується, але ймовірно вона обмежена електронікою на позначці у 250 км/год. Зазначимо, що Mercedes-Benz встановлює цей самий 2,0-літровий двигун у C63 та GLC63.

Клієнти зможуть витратити ще більше коштів на GT43 Coupe, враховуючи, що Mercedes пропонує додаткові аксесуари, серед яких колеса розміром від 19 до 21 дюйма, три пакети зовнішнього вигляду AMG, вентильовані передні сидіння та проекційний дисплей.

Нагадаємо, що під час виставки споживчої електроніки CES-2024 німецький автовиробник оголосив, що вже в другому кварталі 2024 року такі моделі як Tiguan, Passat, Golf будуть мати чат-бот ChatGPT, який працюватиме з голосовим помічником IDA. Нову функцію запровадять і на електромобілях лінійки ID – ID.3, ID.4, ID.5 та ID.7.

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Теги: автомобіль Mercedes авторинок

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