Трамп склав список «неслухняних» країн НАТО і пригрозив наслідками

Єгор Голівець
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

США розглянули покарання союзників за відмову підтримати операцію проти Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа сформувала перелік країн НАТО, які не підтримали американську політику під час операції проти Ірану, і розглянула можливі заходи впливу на них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними співрозмовників видання, у Білому домі підготували умовний поділ союзників на «зразкових» і «неслухняних». Такий підхід розроблявся напередодні візиту генерального секретаря НАТО Марка Рютте до Вашингтона і передбачає оцінку внеску кожної країни в оборонні зусилля.

«У Білому домі є список «неслухняних і слухняних», тож, гадаю, тут ідея та сама», – сказав один із дипломатів.

Міністр оборони США Піт Хегсет ще раніше окреслив логіку цього підходу. «Зразкові союзники, які активізуються, як-от Ізраїль, Південна Корея, Польща, дедалі більше Німеччина, країни Балтії та інші, отримають нашу особливу прихильність. Союзники, які все ще не зроблять свій внесок у колективну оборону, зіткнуться з наслідками», – заявив він.

За інформацією Politico, серед країн, які отримали позитивну оцінку, є: Польща та Румунія. Зокрема, Румунія надала США доступ до авіабази імені Михайла Когелнічану під час операції в Ірані, а Польща фінансує значну частину витрат на розміщення американських військ. Також відзначено підтримку з боку Болгарії та країн Балтії – Литви, Латвії та Естонії, які стабільно демонструють високі оборонні витрати.

Водночас Іспанія, Франція та Велика Британія, за даними джерел, відхилили або затримали запити США щодо допомоги в іранській кампанії.

Конкретні механізми впливу на такі країни поки не визначені. Серед варіантів, які обговорюються, – виведення або передислокація американських військ, відмова від спільних навчань і припинення продажу озброєння.

«Здається, у них немає дуже конкретних ідей, коли справа доходить до покарання поганих союзників. Переміщення військ – це один із варіантів, але це головним чином карає США, чи не так?» – зауважив один із європейських чиновників.

У Білому домі вже публічно сигналізували про можливі наслідки для тих союзників, які не підтримали Вашингтон під час операції «Епічна лють».

«Президент Трамп чітко висловив свою думку щодо цієї несправедливої динаміки, і, як він сказав, Сполучені Штати пам'ятатимуть», – заявила речниця Білого дому Анна Келлі.

Нагадаємо, що між НАТО та Росією посилюється приховане військово-морське протистояння у Північній Атлантиці, яке дедалі більше нагадує підводну конкуренцію часів Холодної війни. 

На тлі інших глобальних конфліктів саме цей регіон стає окремим осередком напруженості. Йдеться передусім про активність підводних сил. Росія за останні роки суттєво модернізувала свій флот, вводячи в експлуатацію нові кораблі та атомні підводні човни. Частина з них уже вважається однією з найсучасніших у складі ВМФ РФ.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

