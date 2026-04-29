У Харкові вибухнув автомобіль біля супермаркету: мер повідомив деталі

У Харкові на парковці біля супермаркету вибухнула автівка. Внаслідок інциденту поранено людину, також пошкоджено будівлю магазину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Інцидент стався близько 20:50 біля супермаркету на проспекті Перемоги. Постраждав 27-річний перехожий, його госпіталізували.

Наслідки вибуху автомобіля фото: Харківська обласна прокуратура

За словами міського голови, автомобіль повністю згорів. На місці працюють вибухотехніки та зʼясовують причину вибуху.

«Частково розтрощено супермаркет, там перебували люди. Це був час, коли багато людей купують продукти. На щастя, ми не маємо загиблих, але є одна людина, яка постраждала», – каже він.

Вибух авто стався у Шевченківському районі Харкова фото: «Накипіло»

За даними очевидців, автомобіль належав військовим. Спочатку він загорівся, потім почалася поодинока детонація, а згодом стався потужний вибух. Внаслідок події пошкоджено скління вікон прилеглих багатоквартирних будинків та приміщення супермаркету.

Прокурори спільно з іншими правоохоронними органами встановлюють усі обставини вибуху автомобіля. Як зазначає Харківська обласна прокуратура, детальнішу інформацію буде повідомлено згодом.

До слова, поліцейські Києва затримали зловмисника, який на замовлення ворожих спецслужб підпалив автівку бійця Третього армійського корпусу.

Днями до поліції надійшло повідомлення про підпал автомобіля Opel на вулиці Дружківській, що у Святошинському районі. Вогонь загасили, а правоохоронці оперативно розшукали й затримали самого палія. Ним виявився 48-річний безробітний місцевий мешканець. У нього вилучили мобільний телефон, запалювальні засоби, сірники, а також ємності з легкозаймистою рідиною.