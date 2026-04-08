Іран вимагатиме оплату за транзит нафти через Ормузьку протоку

Єгор Голівець
Іран почне контролювати і обкладати митом прохід через Ормуз
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Тегеран вводить мито в криптовалюті та погрожує силою за порушення правил

Іран планує запровадити оплату за прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку навіть під час тимчасового перемир’я зі США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За словами прес-секретаря Союзу експортерів нафти, газу та нафтохімічної продукції Ірану Хаміда Хосейні, Тегеран має намір контролювати кожне судно, яке проходить через протоку, та стягувати плату за транзит.

«Ірану необхідно контролювати все, що входить і виходить з протоки, щоб гарантувати, що ці два тижні не будуть використані для перекидання зброї», – зазначив Хосейні.

Рішення щодо умов проходу ухвалює Вища рада національної безпеки Ірану. Згідно з новими правилами, кожен танкер має надсилати електронний лист із даними про вантаж. Після цього іранська сторона визначатиме розмір мита, яке потрібно буде сплатити в цифровій валюті.

«Усі судна можуть пройти через пункт пропуску, але процедура для кожного судна займе час, а Іран не поспішає», - наголосив Хосейні.

За його словами, ставка становитиме $1 за барель нафти. Порожні танкери зможуть проходити без обмежень.

«Як тільки електронний лист надходить і Іран завершує свою оцінку, суднам дається час на оплату в біткойнах, що гарантує неможливість їх відстеження або конфіскації через санкції», – розповів він.

Водночас, за даними FT, 8 квітня танкери у Перській затоці отримали радіопопередження про можливе знищення у разі спроби пройти через протоку без дозволу Ірану.

Нагадаємо, що Іран може відкрити Ормузьку протоку для проходу кораблів в обмеженому та контрольованому режимі 9 або 10 квітня напередодні зустрічі представників США та Ірану в Пакистані.

Читайте також

Працівник перевіряє безпілотник-перехоплювач P1-Sun FPV перед польотом на полігоні під час іспиту для військових операторів безпілотників льотної академії SkyFall. Україна, 6 березня 2026 року
Як Україна раптом стала донором безпеки для найбагатших країн світу
13 березня, 18:38
Ключова особливістю FP-9 залишається висока швидкість під час ураження цілі
Україна замінить дорогі Atacms власною ракетою на 800 км: подробиці
10 березня, 09:33
Слідчі встановлюють усі обставини інциденту та мотив нападу
Напад на синагогу в Мічигані: підозрюваний загинув, у його авто знайшли вибухівку
12 березня, 23:18
Зеленський:Україна готова до зустрічей у будь-якій точці світу
Володимир Зеленський назвав причину відсутності тристоронніх переговорів
28 березня, 11:01
Екскурсію Капітолієм для росіян організував офіс конгресменки-республіканки Анни Пауліни Луни
Візит російської делегації до Капітолію спричинив скандал у США – Politico
29 березня, 20:57
1 квітня українські сили офіційно увійшли на територію аеропорту «Антонов» у Гостомелі
Битва за Київ. 1 квітня 2022 року Сили оборони повністю взяли під контроль Гостомель
1 квiтня, 11:53
Шеврони всіх підрозділів, що брали участь у боях за Київську область у лютому–березні 2022 року
Символ провалу плану РФ: у Києві встановлено розбиту плиту з аеропорту Гостомеля
3 квiтня, 10:14
Іран планує запровадити категорії для судноплавства в Ормузькій протоці
Іран планує запровадити категорії для судноплавства в Ормузькій протоці
4 квiтня, 02:57
Модель Ксенія Шевченко повідомила про загибель свого батька під час атаки шахедів
«Він згорів». У Нікополі росіяни вбили батька української моделі
Вчора, 18:08

Пентагон назвав умову для нових ударів по Ірану
Пентагон назвав умову для нових ударів по Ірану
Іран вимагатиме оплату за транзит нафти через Ормузьку протоку
Іран вимагатиме оплату за транзит нафти через Ормузьку протоку
Опозиція в Угорщині може сформувати конституційну більшість
Опозиція в Угорщині може сформувати конституційну більшість
Іран може відкрити Ормузьку протоку: названо дату
Іран може відкрити Ормузьку протоку: названо дату
Віцепрезидент США поставив під сумнів боротьбу за території в Україні
Віцепрезидент США поставив під сумнів боротьбу за території в Україні
Іран прописав збагачення урану у плані перемир’я
Іран прописав збагачення урану у плані перемир’я

УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Сьогодні, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Сьогодні, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
