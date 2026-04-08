Іран вимагатиме оплату за транзит нафти через Ормузьку протоку

Тегеран вводить мито в криптовалюті та погрожує силою за порушення правил

Іран планує запровадити оплату за прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку навіть під час тимчасового перемир’я зі США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За словами прес-секретаря Союзу експортерів нафти, газу та нафтохімічної продукції Ірану Хаміда Хосейні, Тегеран має намір контролювати кожне судно, яке проходить через протоку, та стягувати плату за транзит.

«Ірану необхідно контролювати все, що входить і виходить з протоки, щоб гарантувати, що ці два тижні не будуть використані для перекидання зброї», – зазначив Хосейні.

Рішення щодо умов проходу ухвалює Вища рада національної безпеки Ірану. Згідно з новими правилами, кожен танкер має надсилати електронний лист із даними про вантаж. Після цього іранська сторона визначатиме розмір мита, яке потрібно буде сплатити в цифровій валюті.

«Усі судна можуть пройти через пункт пропуску, але процедура для кожного судна займе час, а Іран не поспішає», - наголосив Хосейні.

За його словами, ставка становитиме $1 за барель нафти. Порожні танкери зможуть проходити без обмежень.

«Як тільки електронний лист надходить і Іран завершує свою оцінку, суднам дається час на оплату в біткойнах, що гарантує неможливість їх відстеження або конфіскації через санкції», – розповів він.

Водночас, за даними FT, 8 квітня танкери у Перській затоці отримали радіопопередження про можливе знищення у разі спроби пройти через протоку без дозволу Ірану.

Нагадаємо, що Іран може відкрити Ормузьку протоку для проходу кораблів в обмеженому та контрольованому режимі 9 або 10 квітня напередодні зустрічі представників США та Ірану в Пакистані.