Forbes вдев’яте поспіль назвав Меркель найвпливовішою жінкою світу



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Ангела Меркель дев'ятий рік поспіль очолила рейтинг найвпливовіших жінок року за версією видання Forbes

Замикає рейтинг шведська 16-річна екоактивістка Грета Тунберг — вона посіла 100 місце

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель дев'ятий рік поспіль очолила рейтинг найвпливовіших жінок року за версією видання Forbes.

Друге місце посіла нова очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард, а третє — спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

Замикає рейтинг шведська 16-річна екоактивістка Грета Тунберг — вона посіла 100 місце.

Цьогоріч у рейтингу вперше з'явилися 23 жінки, зокрема перша прем'єр-міністерка Бельгії Софі Вільмс, перша президентка Словаччини Зузана Чапутова та перша жінка-директор американської нафтової компанії Віккі Голуб.

Також до рейтингу потрапила перша жінка-президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (4 місце), американська телеведуча Опра Вінфрі (20 місце), британська королева Єлизавета ІІ (40 місце), донька Дональда Трампа Іванка Трамп (42 місце), співачки Ріанна (61 місце), Бейонсе (66 місце), Тейлор Свіфт (71 місце), акторка Різ Візерспун (90 місце).

До слова, 16-річна екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг визнана людиною 2019 року за версією американського журналу Time.

Тунберг зізналася, що була «трохи здивована» тому, що журнал Time назвав її людиною 2019 року.