Саміт ЄС-Росія був би подарунком для Путіна. Польща виступила проти такого формату переговорів

Моравецький: саміт був би нагородою для президента Росії за його послідовну, але, на жаль, агресивну політику провокування сусідів

Європейська Рада відкинула пропозицію перезавантажити відносини з Росією

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив проти саміту ЄС-Росія. Цей саміт був би подарунком для російського президента Володимира Путіна. Про це повідомляє TVN24.

Він заявив, що Європейська Рада відкинула пропозицію перезавантажити відносини з Росією і організувати зустріч на найвищому рівні без припинення агресивної, провокативної політики Росії щодо найближчих сусідів та країн ЄС.

«Сьогодні це була б свого роду нагорода для президента Росії за його послідовну, але, на жаль, агресивну політику провокування сусідів, різного роду атак», – заявив польський прем’єр.

Разом з тим, Європейська Рада засудила хакерські атаки на країни ЄС, зокрема Польщу та Ірландію.

Крім того, голова МЗС України прокоментував звернення Євроради до Росії щодо санкцій. За його словами, що це реалістичний підхід замість незаслужених подарунків.

Нагадаємо, виконувач обов'язків прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте відмовився від участі в саміті Євросоюзу, на який канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала запросити президента РФ Володимира Путіна. Рішення глави нідерландського уряду пов'язане з причетністю Росії до катастрофи MH17 на Донбасі.

Тим часом, лідери країн Європейського Союзу відхилили пропозицію Німеччини та Франції провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.