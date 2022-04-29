Мертвих російських вояк звозять у спорткомплекси РФ: діти займаються серед трупів

Бурятія залишається одним з тих регіонів, уродженці яких, частіше за інших гинуть в Україні

У спорткомплекси Бурятії звозять ліквідованих в Україні російських військових, хоча там займаються діти

Росія продовжує заперечувати реальні втрати в Україні, але спорткомплекси, де прощаються з ліквідованими окупантами, вже почали «виділяти» неприємні запахи трупів. Це не подобається батькам, чиї діти ходять в такі комплекси для занять спортом. У столиці Бурятії (Улан-Уде) спорткомплекс «смердить мерцями», пише місцеве видання «Люди Байкалу».

Там місцем для прощання з окупантами, чиї останки таки забрали з поля бою їхні товариші по службі, обрали головний республіканський центр зі стрільби з лука – «Лукодром». Перші тіла російських військових туди почали привозити ще на початку березня, через кілька днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну (24 лютого).

Протягом усього цього часу діти продовжують тренуватися в спорткомплексі. В одній частині будівлі маленькі буряти вчаться стріляти з лука, а в іншій, прямо за стінкою, прощаються з військовими, які були ліквідовані в Україні. Місцеві жителі, звичайно ж, незадоволені.

Але турбує їх не те, що Бурятія залишається одним з тих регіонів, уродженці яких, частіше за інших гинуть в Україні. Їм не подобається трупний запах. Загиблих везуть довго, іноді з дня смерті до похорону проходить місяць і навіть два. Ось і причина смороду.

«Батькам не подобається, що спорткомплекс перетворився на похоронний зал. Нещодавно там, де тренуються діти, теж з'явився трупний запах. Тут все пропахло мерцями», – поскаржилася росіянка, чий син ходить на заняття в цей спорткомплекс.

Церемонії прощання проходять майже щодня, в Бурятію регулярно доставляють трупи окупантів. Батьки ліквідованих військових не хочуть спілкуватися з пресою, але деякі з них все одно кажуть, що вірять в «перемогу» країни-агресора і навіть схвалюють повномасштабне вторгнення в Україну.

Деякі батьки ліквідованих окупантів навіть «міряються» тим, кому з них «пощастило більше». Одні сім'ї отримують трупи військових, а деяким доводиться ховати тільки частини тіл – голову і руки.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України опублікувала чергову розмову російських військових. В ній окупант зізнається, що ангари з так званим «грузом 200» переповнені. Рашист також зазначив, що ні звичайні солдати, ні військове командування не знають мети війни проти України.