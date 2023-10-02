«Армія дронів» встановила рекорд зі знищення техніки окупантів

Більше ураженої артилерії – менше снарядів по позиціях наших військових та прифронтових містах

Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах «Армії дронів», за тиждень – з 25 вересня до 2 жовтня, уразили 220 одиниць техніки російських окупантів. Про це повідомив віцепрем’єр – міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

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Зазначається, що «Армія дронів» уразила рекордну кількість російської артилерії за тиждень.

«У росіян – мінус 69 гармат і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти – менше снарядів по позиціях наших військових та прифронтових містах», – заявив Федоров.

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Також було знищено 33 ворожі танки, 27 ББМ, 41 вантажівку, 10 одиниць радіотехнічного обладнання, 142 опорні пункти росіян, 17 складів палива, 10 мінометів, три РСЗВ та 52 російських загарбників.

«Загалом оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої – 33 танки, 41 вантажівка й купа іншого обладнання», –заявив він.

Нагадаємо, триває 586-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.