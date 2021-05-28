Мільярдерка Оксана Марченко подоїла корову (фото)

Нова серія «Паломниці» принесла нові випробування для набожної дружини Медведчука

Телеведуча-мільярдерка, кума Володимира Путіна Оксана Марченко у своєму пропагандистському фільмі «Паломниця» продовжує з’являтися в незвичних образах. Так у новій серії Марченко подоїла корову.

Марченко розповіла, що це вона робить уперше. Вона мала лише «теоретичні знання» щодо цього заняття.

«Дійство» відбувалося у Свято-Вознесенському жіночому монастирі Московського патріархату.

Раніше кума Путіна приміряла на себе образ жебрачки. У черговій серії Марченко розігрувала сценки, ніби просить подаяння під Покровським Голосіївським чоловічим монастирем.

Марченко начепила перуку, одягла лахміття та поспілкувалася із бідними людьми, які змушені надіятися на милостиню біля монастиря. Згодом Марченко сіла в свою автівку BMW та почала розмірковувати про злидні та «брудних, хворих та вошивих людей».

Раніше повідомлялося, що Оксана Марченко вважає колишню соратницю Януковича Ганну Герман своїм політичним орієнтиром.

Також кума Путіна Оксана Марченко у новій серії свого пропагандистського фільму «Паломниця» з’явилася у компанії російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує окупацію Криму.

До слова, Марченко зняла у фільмі «Паломниця» російського пропагандиста, який шукав спасіння в монастирі в Україні. Раніше вона похрестила відомого боксера В’ячеслава Узєлкова.

Як відомо, 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. Йому оголосили підозру в державній зраді, кримінальна справа пов'язана з його бізнесом в окупованому Криму.