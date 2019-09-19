З'явилося фото чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві



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Затримання 42-річного Олексія Белько

Зловмисник раніше здавав вибухівку в Києві

Опубліковано фото затриманого Олексія Белько, який погрожував підірвати міст Метро у Києві після розриву з дівчиною.

Фото 42-річного військового, коли він раніше здавав вибухівку в Києві, опублікувала журналістка Ірина Ромалійская.

«Ось його фото. Зроблене влітку, коли він прийшов здавати вибухівку...При затриманні він вогонь не відкривав, стверджують мої джерела. Зараз доставлений в один з райвідділів поліції», - написала в Facebook журналістка.

Як відомо, терористу з мосту Метро загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту.

Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

Особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.