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    З'явилося фото чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві

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    Затримання 42-річного Олексія Белько - З'явилося фото чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві
    Затримання 42-річного Олексія Белько

    Зловмисник раніше здавав вибухівку в Києві

    Опубліковано фото затриманого Олексія Белько, який погрожував підірвати міст Метро у Києві після розриву з дівчиною.

    Фото 42-річного військового, коли він раніше здавав вибухівку в Києві, опублікувала журналістка Ірина Ромалійская.

    «Ось його фото. Зроблене влітку, коли він прийшов здавати вибухівку...При затриманні він вогонь не відкривав, стверджують мої джерела. Зараз доставлений в один з райвідділів поліції», - написала в Facebook журналістка.

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    Як відомо, терористу з мосту Метро загрожує довічне ув'язнення.

    Нагадаємо, у середу ввечері поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його.

    У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків.

    Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.

    Через надзвичайну подію зупинилася частина червоної гілки метро, в місті були величезні затори.

    Раніше повідомлялося, що зловмисник, який захопив міст у Києві, відкрив вогонь по бійцях КОРД. Силовики тоді заявили про готовність до штурму мосту

    Як повідомляв Главком, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

    Згодом, зловмисник, який погрожував підірвати міст Метро, розстріляв поліцейський дрон.

    Особу злодія було встановлено одразу - це Олексій Белько. Нещодавно він добровільно здав до поліції кілограм вибухівки та велику кількість набоїв.

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