Міністр оборони Канади: важливо уникнути замороження конфлікту на Донбасі

У Канаді розглядають «будь-яку можливість, здатну покращити стан безпеки в Україні й принести стабільність»

Міжнародна миротворча місія в Україні повинна сприяти відновленню територіальної цілісності країни, а не заморожувати конфлікт. Таку думку в ефірі радіо СВС висловив міністр оборони Канади Харджит Саджан. «Найменше ми хочемо, аби будь-яка пропозиція стосовно миротворців заморожувала конфлікт, а саме цього прагне Росія», - сказав



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Міністр оборони Канади Харджит Саджан

У Канаді розглядають «будь-яку можливість, здатну покращити стан безпеки в Україні й принести стабільність»

Міжнародна миротворча місія в Україні повинна сприяти відновленню територіальної цілісності країни, а не заморожувати конфлікт.

Таку думку в ефірі радіо СВС висловив міністр оборони Канади Харджит Саджан.

«Найменше ми хочемо, аби будь-яка пропозиція стосовно миротворців заморожувала конфлікт, а саме цього прагне Росія», - сказав Саджан.

Він нагадав, що прем'єр-міністр Канади та президент України мали «дуже хорошу розмову» з цього приводу нещодавно.

«Будь-яка можлива миротворча місія повинна поважати міжнародно визнані кордони та цілісність України. Це дуже важливо враховувати у будь-якій ініціативі», - зазначив міністр.

Саджан наголосив, що поділяє «обережний оптимізм» з цього приводу.

«Ми повинні розглядати будь-яку можливість, здатну покращити там стан безпеки й принести стабільність», - підсумував він.

Напередодні глава МЗС Німеччини підтримав введення миротворців ООН на Донбас.

Як відомо, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір наступного місяця представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Після цього Путін заявив, що підтримує ідею введення миротворців ООН на Донбас за умови їх розміщення на лінії зіткнення.

Нагадаємо, 13 листопада під час зустрічі в Сербії Волкер передав помічнику президента Росії Владиславу Суркову доповнення до російського варіанту резолюції щодо миротворців ООН. Із 29 абзаців Росія визнала прийнятними лише 3.

Як повідомлялося, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина і Франція практично розробили спільний проект резолюції ООН по миротворцях на Донбасі.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що миротворці ООН зможуть зайти на Донбас, якщо Росія відведе свої сили. Також він вважає, що резолюцію ООН про миротворців на Донбасі можуть прийняти до кінця цього року.

Згодом в РФ назвали заяву Волкера щодо миротворців спробою зриву «Мінська».

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Джерело: Укрінформ