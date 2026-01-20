Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС

Говард Лутнік попередив про ескалацію мит, але прогнозує переговори Трампа з фон дер Ляєн

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив у Давосі, що можливий тарифний конфлікт між Сполученими Штатами та Європейським Союзом спершу загостриться, але зрештою завершиться переговорним компромісом на рівні лідерів. Про це він сказав на панельній дискусії Всесвітнього економічного форуму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Лутнік прямо застеріг європейські уряди від симетричної відповіді на американські мита. За його словами, будь-які контрзаходи Брюсселя запустять спіраль взаємних обмежень.

«Якщо Європа здійснить погрози щодо введення тарифних санкцій, ми повернемося до ескалації тарифів за принципом «око за око», – заявив міністр торгівлі США. Водночас він наголосив, що така ескалація не буде кінцевою точкою протистояння. Лутнік нагадав прецедент попередньої каденції Дональда Трампа, коли після жорсткого раунду мит сторони зрештою сіли за стіл переговорів.

«Все закінчиться дуже позитивною розмовою між Дональдом Трампом та Урсулою фон дер Ляєн, як це сталося минулого разу», – сказав він. Міністр підкреслив, що торговельні суперечки не руйнують стратегічне партнерство США та ЄС. На його думку, розбіжності можливі, але вони не змінюють базової логіки союзництва.

«Сполучені Штати знають, хто наші союзники. Якщо ми матимемо суперечку – нехай буде так. Але ми знаємо, чим це закінчиться. Це закінчиться розумним чином», – додав Лутнік. Він фактично дав зрозуміти, що Білий дім розглядає мита як інструмент тиску, а не як постійну політику розриву економічних зв’язків із Європою.

17 січня Дональд Трамп оголосив про намір запровадити нові мита проти низки європейських країн, які не погоджуються з його претензіями на Гренландію. Йдеться про 10% з 1 лютого з перспективою підвищення до 25% із 1 червня. У відповідь Європейський Союз готує можливі контрзаходи проти американських товарів. Варіанти тарифної відповіді мають обговорити на екстреному саміті лідерів ЄС у Брюсселі 21 січня.

Попередні торговельні війни між Вашингтоном і Брюсселем уже призводили до значних втрат для автомобільної, фармацевтичної та енергетичної галузей по обидва боки Атлантики, що посилює тиск на сторони шукати компроміс.