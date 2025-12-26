Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що США завдали ударів по терористам ІДІЛ у Нігерії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що США завдали ударів по терористам ІДІЛ у Нігерії
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що атаки по терористам ІДІЛ у Нігерії були здійснені за його особистою вказівкою

Президент США Дональд Трамп заявив про проведення масштабної військової операції на північному заході Нігерії. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За його словами, американська авіація завдала серію ударів по позиціях терористичного угруповання «Ісламська держава», яке він звинувачує в масових убивствах християнського населення країни.

Трамп зазначив, що атаки були здійснені за його особистою вказівкою після ігнорування терористами попередніх попереджень. Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив успішність операції, висловивши вдячність уряду Нігерії за співпрацю. Водночас, президент Нігерії Бола Тінубу у своєму різдвяному зверненні підкреслив відданість захисту всіх громадян країни, незалежно від віросповідання, та закликав до релігійного миру.

Нігерія вже тривалий час потерпає від нестабільності, спричиненої не лише радикальним ісламізмом, а й етнічними конфліктами та боротьбою за ресурси. Раніше адміністрація Трампа внесла Нігерію до переліку країн, що викликають особливе занепокоєння через систематичні порушення релігійних свобод. Американські консерватори неодноразово закликали Вашингтон до втручання, стверджуючи, що місцева влада не здатна самостійно зупинити насильство проти християнських громад.

Незважаючи на передвиборчі обіцянки обмежити військову присутність США за кордоном, після повернення до Білого дому Трамп демонструє готовність до рішучих силових дій. Окрім операції в Нігерії, його адміністрація вже відзначилася ударами по ядерних об'єктах Ірану та посиленням військового тиску на Венесуелу.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що розглядає можливість військового втручання в Нігерію. Ці дії можуть бути спричинені нібито переслідуванням християн, про що він заявляв напередодні. При цьому американський лідер не виключив застосування як наземного вторгнення, так і авіаційних ударів. 

Як повідомлялося, Нігерія рішуче відкинула можливість проведення Сполученими Штатами будь-якої односторонньої військової операції на своїй території. Ця заява стала відповіддю на погрози, висловлені очільником Білого дому Дональдом Трампом, який послався на переслідування християн у країні.

Представник нігерійського президента Даніель Бвала зазначив, що погроза Трампа ґрунтується на неперевірених фактах і є спробою чинити тиск.

Теги: ІДІЛ США авіація Дональд Трамп Нігерія Піт Гегсет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сильна позиція – єдиний спосіб зупинити Росію
Слабкість Заходу перед Росією – пряме запрошення до ескалації
28 листопада, 14:57
Politico: США незадоволені тим, що ЄС ігнорує американських постачальників зброї
Politico: США незадоволені тим, що ЄС ігнорує американських постачальників зброї
4 грудня, 01:28
Розслідування у Флориді, розпочате у 2005 році, завершилося у 2008 році угодою
Суд в США дозволив розкрити матеріали у справі Епштейна
6 грудня, 06:24
Axios: Україна передала США відповідь на новий проєкт мирного плану
Axios: Україна передала США відповідь на новий проєкт мирного плану
10 грудня, 22:54
Трамп ігнорує позицію Європи щодо України та просуває власний мирний план
Європа втратила вплив на Трампа щодо України – Time
11 грудня, 10:02
Трамп та Зеленський під час зустрічі у Білому домі біля карти України з позначеними окупованими територіями
Axios: до наступного раунду переговорів у США будуть залучені військові
16 грудня, 04:22
Трамп наказав заблокувати всі нафтові танкери Венесуели
Трамп наказав заблокувати всі нафтові танкери Венесуели
17 грудня, 02:25
США розпочали військову операцію проти ІДІЛ у Сирії
США розпочали військову операцію проти ІДІЛ у Сирії
20 грудня, 00:57
США замінять керівників 29 дипмісій у січні 2026 року
Адміністрація Трампа відкликає 29 послів: кого торнеться оновлення дипкорпусу США
22 грудня, 10:23

Політика

Bloomberg: Блокада США перешкоджає експорту нафти з Венесуели до Китаю
Bloomberg: Блокада США перешкоджає експорту нафти з Венесуели до Китаю
Трамп заявив, що США завдали ударів по терористам ІДІЛ у Нігерії
Трамп заявив, що США завдали ударів по терористам ІДІЛ у Нігерії
Сенатори США назвали Путіна безжалісним убивцею через різдвяні обстріли України
Сенатори США назвали Путіна безжалісним убивцею через різдвяні обстріли України
Росія допомогла Північній Кореї побудувати першу атомну субмарину – NYT
Росія допомогла Північній Кореї побудувати першу атомну субмарину – NYT
Захарова закликала росіян утриматися від поїздок до Німеччини
Захарова закликала росіян утриматися від поїздок до Німеччини
Загибель військового командування Лівії. Туреччина розпочала вивчення чорних скриньок
Загибель військового командування Лівії. Туреччина розпочала вивчення чорних скриньок

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua