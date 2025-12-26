Трамп заявив, що США завдали ударів по терористам ІДІЛ у Нігерії

Дональд Трамп зазначив, що атаки по терористам ІДІЛ у Нігерії були здійснені за його особистою вказівкою

Президент США Дональд Трамп заявив про проведення масштабної військової операції на північному заході Нігерії. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За його словами, американська авіація завдала серію ударів по позиціях терористичного угруповання «Ісламська держава», яке він звинувачує в масових убивствах християнського населення країни.

Трамп зазначив, що атаки були здійснені за його особистою вказівкою після ігнорування терористами попередніх попереджень. Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив успішність операції, висловивши вдячність уряду Нігерії за співпрацю. Водночас, президент Нігерії Бола Тінубу у своєму різдвяному зверненні підкреслив відданість захисту всіх громадян країни, незалежно від віросповідання, та закликав до релігійного миру.

Нігерія вже тривалий час потерпає від нестабільності, спричиненої не лише радикальним ісламізмом, а й етнічними конфліктами та боротьбою за ресурси. Раніше адміністрація Трампа внесла Нігерію до переліку країн, що викликають особливе занепокоєння через систематичні порушення релігійних свобод. Американські консерватори неодноразово закликали Вашингтон до втручання, стверджуючи, що місцева влада не здатна самостійно зупинити насильство проти християнських громад.

Незважаючи на передвиборчі обіцянки обмежити військову присутність США за кордоном, після повернення до Білого дому Трамп демонструє готовність до рішучих силових дій. Окрім операції в Нігерії, його адміністрація вже відзначилася ударами по ядерних об'єктах Ірану та посиленням військового тиску на Венесуелу.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що розглядає можливість військового втручання в Нігерію. Ці дії можуть бути спричинені нібито переслідуванням християн, про що він заявляв напередодні. При цьому американський лідер не виключив застосування як наземного вторгнення, так і авіаційних ударів.

Як повідомлялося, Нігерія рішуче відкинула можливість проведення Сполученими Штатами будь-якої односторонньої військової операції на своїй території. Ця заява стала відповіддю на погрози, висловлені очільником Білого дому Дональдом Трампом, який послався на переслідування християн у країні.

Представник нігерійського президента Даніель Бвала зазначив, що погроза Трампа ґрунтується на неперевірених фактах і є спробою чинити тиск.