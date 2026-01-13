Китай відреагував на додаткові мита проти торговельних партнерів Ірану

Речник посольства Китаю в США заявив, що у тарифних війнах немає переможців

Пекін пообіцяв вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та економічних інтересів

Китай засудив запровадження тарифів проти держав, які торгують з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника посольства Китаю в США Лю Пенюя.

Посадовець пояснив, що позиція Китаю щодо «нерозбірливого запровадження тарифів є послідовною і чіткою». «У тарифних війнах і торговельних війнах немає переможців, а примус і тиск не можуть розв'язати проблеми. Протекціонізм шкодить інтересам усіх сторін», – каже він.

Представник посольства Китаю в США додав, що Китай рішуче виступає проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій та вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та економічних інтересів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що мита є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди. За словами американського лідера, Сполучені Штати «не будуть мати справу з людьми, які воюють».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив про встановлення економічних обмежень щодо країн, які продовжують ділову співпрацю з Іраном. Згідно з новим розпорядженням, будь-яка держава, що веде бізнес із Тегераном, буде зобов'язана сплачувати 25% мито на всі види комерційних операцій зі Сполученими Штатами.

До слова, США ухвалили рішення не запроваджувати додаткові мита на імпорт китайських напівпровідників принаймні до середини 2027 року.