Китай відреагував на додаткові мита проти торговельних партнерів Ірану
Пекін пообіцяв вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та економічних інтересів
Китай засудив запровадження тарифів проти держав, які торгують з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника посольства Китаю в США Лю Пенюя.
Посадовець пояснив, що позиція Китаю щодо «нерозбірливого запровадження тарифів є послідовною і чіткою». «У тарифних війнах і торговельних війнах немає переможців, а примус і тиск не можуть розв'язати проблеми. Протекціонізм шкодить інтересам усіх сторін», – каже він.
Представник посольства Китаю в США додав, що Китай рішуче виступає проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій та вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та економічних інтересів.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що мита є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди. За словами американського лідера, Сполучені Штати «не будуть мати справу з людьми, які воюють».
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив про встановлення економічних обмежень щодо країн, які продовжують ділову співпрацю з Іраном. Згідно з новим розпорядженням, будь-яка держава, що веде бізнес із Тегераном, буде зобов'язана сплачувати 25% мито на всі види комерційних операцій зі Сполученими Штатами.
До слова, США ухвалили рішення не запроваджувати додаткові мита на імпорт китайських напівпровідників принаймні до середини 2027 року.
