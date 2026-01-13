Головна Світ Економіка
Китай відреагував на додаткові мита проти торговельних партнерів Ірану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Китай відреагував на додаткові мита проти торговельних партнерів Ірану
Речник посольства Китаю в США заявив, що у тарифних війнах немає переможців
фото: X/Liu Pengyu

Пекін пообіцяв вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та економічних інтересів

Китай засудив запровадження тарифів проти держав, які торгують з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника посольства Китаю в США Лю Пенюя.

Посадовець пояснив, що позиція Китаю щодо «нерозбірливого запровадження тарифів є послідовною і чіткою». «У тарифних війнах і торговельних війнах немає переможців, а примус і тиск не можуть розв'язати проблеми. Протекціонізм шкодить інтересам усіх сторін», – каже він.

Представник посольства Китаю в США додав, що Китай рішуче виступає проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій та вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та економічних інтересів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що мита є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди. За словами американського лідера, Сполучені Штати «не будуть мати справу з людьми, які воюють».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосив про встановлення економічних обмежень щодо країн, які продовжують ділову співпрацю з Іраном. Згідно з новим розпорядженням, будь-яка держава, що веде бізнес із Тегераном, буде зобов'язана сплачувати 25% мито на всі види комерційних операцій зі Сполученими Штатами.

До слова, США ухвалили рішення не запроваджувати додаткові мита на імпорт китайських напівпровідників принаймні до середини 2027 року.

Трамп пообіцяв підтримку протестувальникам в Ірані
Іран пригрозив США «незабутнім уроком» у разі нападу
Сьогодні, 11:49
Експерт звернув увагу, що боргова криза вже безпосередньо загрожує стабільності енергетичних компаній
Боргова криза загрожує функціонуванню енергокомпаній – Рябцев
Вчора, 16:41
Каракас може отримати послаблення санкцій уже наступного тижня
США планують відкрити Венесуелі шлях до нафтових ринків
Вчора, 10:02
Іран відреагував на погрози Трампа, а опозиція закликає до продовження протестів
Іран відреагував на погрози Трампа, а опозиція закликає до продовження протестів
3 сiчня, 07:46
Вітакер поставив під сумнів заяву Росії про те, що Україна нібито здійснила атаку на президентську резиденцію диктатора Володимира Путіна
США поставили під сумнів заяву РФ про «атаку» на резиденцію Путіна
30 грудня, 2025, 23:23
Bloomberg: Блокада США перешкоджає експорту нафти з Венесуели до Китаю
Bloomberg: Блокада США перешкоджає експорту нафти з Венесуели до Китаю
26 грудня, 2025, 02:56
Axios: Ізраїль попереджає США про нову загрозу
Axios: Ізраїль попереджає США про нову загрозу
22 грудня, 2025, 06:17
Ушаков заявив, що запропоновані Європою та Україною зміни до американського проєкту мирного плану «не покращують документ»
Помічник Путіна зробив заяву щодо тристоронніх переговірів зі США та Україною
21 грудня, 2025, 12:19
Масштабна операція США проти ІДІЛ у Сирії: NYT розкрив деталі
Масштабна операція США проти ІДІЛ у Сирії: NYT розкрив деталі
20 грудня, 2025, 01:58

Економіка

Що змусить Путіна піти на поступки? ISW проаналізував економічну ситуацію в Росії
Тайвань заявив про досягнення консенсусу зі США у питанні тарифів
Що змусить Путіна піти на поступки? ISW проаналізував економічну ситуацію в Росії
Що змусить Путіна піти на поступки? ISW проаналізував економічну ситуацію в Росії
Тайвань заявив про досягнення консенсусу зі США у питанні тарифів
Тайвань заявив про досягнення консенсусу зі США у питанні тарифів
Трамп попередив про багатомільярдні втрати в разі скасування американських тарифів
Трамп попередив про багатомільярдні втрати в разі скасування американських тарифів
Bloomberg: Іран продав Росії ракети на мільярди доларів
Bloomberg: Іран продав Росії ракети на мільярди доларів
Економіка Ірану впала до нульових значень – дані Google
Економіка Ірану впала до нульових значень – дані Google

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
