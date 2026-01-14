Головна Країна Події в Україні
Атака на Україну, вибухи у Росії та на окупованій Донеччині: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Атака на Україну, вибухи у Росії та на окупованій Донеччині: головне за ніч
Окуповану Макіївку атакували безпілотники
фото: соціальні мережі

«Главком» зібрав головні події ночі проти 14 січня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія масовано атакувала Кривий Ріг безпілотниками, у російському Ростові уражено резервуари нафтопродуктів, в окуповані міста Донецької області навідалися БпЛА.

РФ вдарила по Кривому Рогу

Окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури у Кривому Розі безпілотниками, що спричинило серйозні проблеми. Як повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул, понад 45 тис. споживачів залишилися без світла, а понад 700 будинків – без опалення через зупинку кількох котелень.

Наразі малі котельні та насосні станції водоканалу підключені до генераторів, проте в системі очікується зниження тиску води. Водночас для потужних котелень (на 6 кіловольт) використання генераторів є технічно неможливим. Також відомо про зміни у роботі громадського транспорту: вранці швидкісний трамвай не курсуватиме.

Вибухи у Росії

Уночі 14 січня Ростовську область атакували безпілотники, що підтвердив місцевий губернатор Юрій Слюсар.

Внаслідок ударів у західній частині Ростова спалахнула пожежа на території одного з промислових об'єктів. За попередньою інформацією, були уражені резервуари нафтопродуктів на території заводу «Емпілс».

Атака на окуповану Донеччину

У ніч на 14 січня безпілотники атакували тимчасово окуповану території Донецької області. 

Безпілотники атакували підстанції на окупованій території. Повідомлялося про вибухи у Донецьку, Макіївці. 

Внаслідок атаки БпЛА частково знеструмлено Донецьк, Макіївка та Єнакієве. Над окупованим Донцьком досі літають безпілотники та більшість районів залишаються без світла.

Трамп хоче знати кількість загиблих в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що очікує звіту про кількість людей, які загинули в Ірані з початку протестів минулого місяця, оскільки відключення інтернету ускладнило питання про кількість загиблих. 

«Вбивство виглядає серйозним, але ми ще не знаємо напевно. Ми діятимемо відповідно», – сказав він. 

Протягом останнього тижня президент посилив погрози втручання США в Іран, заявивши, що Ісламська Республіка «заплатить ціну» за сотні вбитих іранців. Але Трамп, схоже, використовував більш обережну риторику, коли журналісти 13 січня запитали його про те, які дії він вживе.

У США продовжуються протести проти міграційної служби

У районі Паудерхорн міста Міннеаполіс відбулися масштабні зіткнення між федеральними службовцями та місцевими мешканцями. 

Ситуація загострилася, коли в район прибуло щонайменше 15 габаритних позашляховиків з агентами. У відповідь на це люди вимагали негайного виходу підрозділів ICE (міграційної служби) зі свого кварталу, супроводжуючи це вигуками та свистом.

За свідченнями журналістів CNN, які перебували в епіцентрі подій, під час конфлікту було застосовано перцеві кульки.

Теги: пожежа Дональд Трамп Кривий Ріг Донецьк Олександр Вілкул Макіївка відключення відключення світла вибух росія окуповані території США

