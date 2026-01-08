Головна Світ Політика
МВС Венесуели озвучило кількість загиблих після операції США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
МВС Венесуели озвучило кількість загиблих після операції США
Унаслідок операції США, під час якої був усунений від влади президент Ніколас Мадуро, загинули 100 осіб
Раніше Каракас не оприлюднював кількість загиблих

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо заявив, що внаслідок операції США, під час якої був усунений від влади президент Ніколас Мадуро, загинули 100 осіб. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Раніше Каракас не оприлюднював кількість загиблих. Водночас венесуельські військові раніше опублікували список із 23 загиблих військовослужбовців. За словами урядовців, значна частина сил безпеки Мадуро була вбита «холоднокровно».

Крім того, влада Куби заявила про загибель своїх військових та співробітників розвідки, які перебували у Венесуелі.

Кабельо також повідомив, що дружина Мадуро Сілія Флорес, яку затримали разом із ним, отримала травму голови під час рейду США, а сам Мадуро – травму ноги.

Як повідомлялось, виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес оголосила семиденну жалобу за військовослужбовцями, загиблими під час операції США

Як відомо, 3 січня США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої було затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Нагадаємо, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Згодом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа розробила триетапний план дій для Венесуели.

Теги: військові Венесуела США смерть

