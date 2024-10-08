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У листопаді не відбудеться другий Саміт миру: радниця Єрмака повідомила деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У листопаді не відбудеться другий Саміт миру: радниця Єрмака повідомила деталі
Радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна розповіла про Глобальний саміт миру
фото: Офіс президента

Дарія Зарівна зауважила, що проведення саміту планується на листопад, але ймовірно, він відбудеться пізніше

Другий Глобальний саміт миру не відбудеться у листопаді 2024, як очікувалося. Про це «Телеграфу» розповіла радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна.

«В листопаді другий Саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту», – йдеться у заяві радниці.

Дарія Зарівна зауважила, що проведення саміту планується на листопад, але ймовірно, він відбудеться пізніше.

Раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір провести ще один міжнародний мирний саміт з викладенням свого бачення припинення війни. Він відбудеться у листопаді.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, запрошення на другий Саміт миру представника Росії, якому передадуть напрацьований план руху до миру, не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Раніше прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Саміту миру за участі Росії не планується, бо його країна не довіряє українській владі. 

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру містить підходи, які є неприйнятними для Росії та «багатьох інших» держав. 

До слова, Сполучені Штати Америки підтримають рішення України залучити Росію до проведення другого Саміту миру, якщо участь представників РФ ініціює українська сторона.

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Теги: Офіс президента Андрій Єрмак саміт Україна

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