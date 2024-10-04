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Чи всі наші лікарі так роблять? Мікробіолог пояснила навіщо медикам одноразові рукавички

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чи всі наші лікарі так роблять? Мікробіолог пояснила навіщо медикам одноразові рукавички
«Змінювати рукавички лікар має обов’язок перед кожним новим пацієнтом. Чи всі наші лікарі так роблять?» – зауважує мікробіологиня
фото з відкритих джерел

«Медичні працівники вважають, що рукавички – це для їхнього захисту»

В Україні та Західних країнах різниться ставлення до використання медичних рукавичок. Якщо в Україні медики вважають, що рукавички в першу чергу варто використовувати для їхнього захисту – то за кордоном думка протилежна. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла Олена Мошинець, кандидатка біологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

«Медичні працівники  вважають, що рукавички – це для їхнього захисту. У той час як на Заході рукавички – це те, що захищає пацієнта від госпітального середовища. І змінювати рукавички лікар має обов’язок перед кожним новим пацієнтом. Чи всі наші лікарі так роблять?» – зауважує мікробіологиня.

За її словами, за кордоном з госпітальними інфекціями дуже суворо боряться. Хоч такі інфекції там теж існують, але ймовірність «підчепити» їх – інша.

«І в лікарні десь в Європі діє дуже суворий інфекційний контроль, дуже добре все стерилізується, змінюється, контролюється, висівається, тоді як в Україні це просто ігнорують. Перш за все, в наших лікарнях немає розуміння, що такий контроль взагалі потрібен», – пояснила фахівчиня. Мошинець додала, що в Україні все починається «від нерозуміння того, що рукавички слід  змінювати перед ліжком кожного хворого». 

Нагадаємо, європейські лікарні відмовляють українцям в реабілітації, оскільки бояться отримати у свої лікарні наші штами, які немає чим лікувати.

Мікробіологиня пояснює: «Якщо в них (у Європі - ред.) трапляється пацієнт з резистентністю до класичних антибіотиків, то вони використовують нові, яких в нас немає. І ці нові антибіотики більш-менш ефективні при резистентних європейських штамах. Але українські штами «зламали» вже й останній суперновий антибіотик – цефідерокол».

Між тим, світова преса б’є на сполох: Україна стала розсадником антибіотикорезистентних інфекцій. The Sunday Times опублікувала матеріал із заголовком «Війна в Україні виявила супербактерії, що мутували, і здатні протистояти антибіотикам». У матеріалі, зокрема, йдеться про дослідження професора клінічної бактеріології Лундського університету, під час якого науковець перевірив зразки від 141 пацієнта, які проходили лікування в українських клініках.

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Теги: війна лікар Україна інфекція

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