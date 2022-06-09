США надали Україні $1 млрд прямої підтримки

Надійшов перший транш із пакета допомоги

Україна отримала перший транш із пакета в $40 млрд, які США виділили для України. Наша держава отримала $1 млрд для підтримки економіки у час війни. Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Дипломатка зустрілася з головами Міністерства фінансів, Міністерства економіки та Національного банку.

Пані посол США в Україні зазначила, що $1 млрд – це лише частина економічної підтримки, яку передбачає закон про виділення $40 млрд. Сумарно на підтримку економіки нашої держави в умовах війни Вашингтон виділив $8,5 млрд.

«Пряма підтримка в розмірі із $1 млрд вже тут, щоб допомогти Україні та її народу рухалися вперед, і ще із $7,5 млрд очікується», – повідомила Брінк.

Пані посол зустрілася з міністеркою економіки Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою НБУ Кирилом Шевченком.

Україна працює над відбудовою

Також Бріжит Брінк відзначила, що українці вже працюють над відбудовою власної держави. Дипломатка наголосила, що допомогу від США отримали саме ті, хто потребує її й у цьому переконалася американська дипломатична місія.

«Рішучий народ України вже працює над відбудовою. Я бачила цю рішучість в їхніх очах і чула її в їхніх голосах. Ми пересвідчимось, щоб наша допомога дісталася до тих, хто її потребує, та підтримає суверенну, незалежну, демократичну та процвітаючу Україну», – підкреслила Брінк.

Напередодні стало відомо, скільки і якої зброї надали США Україні: перелік.

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