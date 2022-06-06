Постачання зброї Україні: які країни надали найбільше

Менші сусіди України зробили більший внесок у наші військові зусилля

Лідер рейтингу – США

Найбільше зброї Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії поставили США, Великобританія та Польща. Про це йдеться в інфографіці німецької компанії Statista.

Уряд США зобов'язався надати найбільше зброї, озброєнь та іншого обладнання. Згідно з відстеженням Кільського інституту світової економіки, з 24 лютого по 10 травня було виділено майже $26 млрд військової допомоги.

Країна, яка посіла друге місце, Великобританія, пообіцяла набагато менше – $2,5 млрд доларів.

Зобов'язання обох країн щодо надання військової допомоги становлять приблизно 0,1% ВВП кожної з цих країн.

Дивлячись на цей показник, менші сусіди України зробили більший внесок у її військові зусилля. Наприклад, Польща (військова допомога 0,3% ВВП) або Естонія (0,8%).

Іншими великими донорами військової допомоги Україні є Німеччина та Канада, хоча їхні відсоткові зобов'язання становлять лише 0,04% та 0,05% від ВВП.

Також до десятки країн, які найбільше допомагають Україні у військовому плані, потрапили Норвегія, Франція та Італія.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив деталі нової допомоги Британії.

Також відомо, що Британія не злякалась погроз Путіна і передасть Україні ракетні системи.

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