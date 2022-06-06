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    Події в Україні

    Постачання зброї Україні: які країни надали найбільше

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    Менші сусіди України зробили більший внесок у наші військові зусилля - Постачання зброї Україні: які країни надали найбільше
    Менші сусіди України зробили більший внесок у наші військові зусилля
    фото з відкритих джерел

    Лідер рейтингу – США

    Найбільше зброї Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії поставили США, Великобританія та Польща. Про це йдеться в інфографіці німецької компанії Statista.

    Уряд США зобов'язався надати найбільше зброї, озброєнь та іншого обладнання. Згідно з відстеженням Кільського інституту світової економіки, з 24 лютого по 10 травня було виділено майже $26 млрд військової допомоги.

    Країна, яка посіла друге місце, Великобританія, пообіцяла набагато менше – $2,5 млрд доларів.

    Зобов'язання обох країн щодо надання військової допомоги становлять приблизно 0,1% ВВП кожної з цих країн.

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    Дивлячись на цей показник, менші сусіди України зробили більший внесок у її військові зусилля. Наприклад, Польща (військова допомога 0,3% ВВП) або Естонія (0,8%).

    Іншими великими донорами військової допомоги Україні є Німеччина та Канада, хоча їхні відсоткові зобов'язання становлять лише 0,04% та 0,05% від ВВП.

    Також до десятки країн, які найбільше допомагають Україні у військовому плані, потрапили Норвегія, Франція та Італія.

    Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив деталі нової допомоги Британії.

    Також відомо, що Британія не злякалась погроз Путіна і передасть Україні ракетні системи.

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    Постачання зброї Україні: які країни надали найбільше