Міноборони РФ – заповідник корупції. Відомий правозахисник готує вибух інформаційної бомби

Осєчкін: «Сума корупційних відкатів по контрактах в армії РФ – від 20% до 60%»

Засновник ресурсу з прав людини Гулагу.net Володимир Осєчкін заявив, що у його розпорядження потрапили секретні матеріали відеоархіву контррозвідки Росії, які доводять чисельні злочини Міноборони РФ і оприлюднення яких, може стати справжнім вибухом інформаційної бомби. Про це Осєчкін заявив в інтерв'ю «Главкому».

«Це матеріали справи оперативного обліку першого відділу Департаменту військової контррозвідки ФСБ Росії, які займалися прослуховуванням та контролем цілої низки установ Міністерства оборони РФ. А ті, своєю чергою, займалися державними закупівлями, контрактами та грошима. Ми зараз розуміємо, що там справді була широко розвинена корупція. Були так звані «якорні підрядники», спущені з верху керівництва Міноборони. Вони укладали контракти за дуже підвищеними цінами. Сума корупційного відкату становила від 20 до 60%. Як вони кажуть «дисконту» з держконтрактів. За допомогою цих матеріалів ми достеменно знаємо, де у них якісь проблемні об'єкти є, зокрема, що стосуються 12-го Головного управління Міністерства оборони», – зазначив він.

За словами Осєчкіна, правозахисникам відомо, де Росія ховає ядерну зброю. «Ми знаємо, де у них (у Росії) арсенали ядерної зброї, де у них приховані у скелях сховища ядерних боєголовок для атомних підводних човнів. Знаємо про масу порушень як корупційних, так і технологічних, що стосуються будівництва баз-сховищ боєголовок, у тому числі про Гаджієво (пункт базування Північного Флоту РФ, база атомних підводних човнів), про Оленегорськ (місто неподалік бази авіації Військово-морського флоту РФ на Кольському острові), для Сєвєроморск (точка базування Північного флоту РФ), - повідомив правозахисник.

Засновник Гулагу.net припустив, що тотальна корупція та технологічні порушення в армії РФ ставлять під сумнів можливість застосування ядерної зброї. «У всіх цих технологічних ланцюжках та закупівлях документально величезна кількість порушень. Ми всередину цих атомних боєголовок не заглядали, але з огляду на те, що там повністю взагалі все збудовано на корупції, на відкатах, на принципі лояльності, непрофесіоналізмі, тобто підстави вважати, що більшість із цього всього – неякісна продукція. У найкращому разі вона розірветься на шляху до мети шляху, а в гіршому – не полетить чи полетить взагалі не туди. Тобто це справді велика проблема», – повідомив Осєчкін.

Володимир Осєчкін – російський правозахисник, колишній підприємець, засновник Gulagu.net, асоціації проти корупції та тортур у Росії, яка об'єднує понад 19 тис. незалежних правозахисників, волонтерів та інших учасників.

До слова, болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв пояснив, чому російський диктатор гальмує із застосуванням ядерної зброї. На його думку, Володимир Путін не впевнений, що усі люди в його оточенні готові виконати цей наказ. Нагадаємо, раніше стало відомо, що депутат Держдуми РФ погрожує світу ядерним ударом. З такими ж погрозами виступав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.