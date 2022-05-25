Як завершити війну в Україні: заява міноборони Естонії

Західні лідери впевнені в перемозі України у війні проти РФ

Збройний конфлікт, який розгорнула Росія на території України має якнайшвидше завершитися перемогою української армії. Про це заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет, передає ERR.

Голова естонського оборонного відомства підкреслив, що зараз західні лідери впевнені в перемозі України у війні проти РФ.

«Якщо всі західні союзники заявляють, що Україна має виграти цю війну, то для мене питання в тому, чого ми тоді тягнемо? Надамо навчання у достатньому обсязі системи озброєння, щоб було якнайменше загиблих серед мирного населення. Тобто потрібно якнайшвидше закінчити цю війну. Не дипломатією. Росіян потрібно просто вибити з території України», – зазначив Лаанет.

Він додав, що український народ продемонстрував здатність до опору та бойовий дух, які допомогли йому отримати перевагу над російськими загарбниками.

Нагадаємо, Естонія на законодавчому рівні заборонила підтримку агресії РФ проти України. До слова, президент України Володимир Зеленський отримав Герб Таллінна – нагороду, яку вручають на знак особливої пошани.