Телеканал «1+1» знову заповнив «день тиші» проектами Зеленського



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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Як відомо, телеканал «1+1» належить олігарху Ігорю Коломойському

20 квітня, в «день тиші» перед другим туром виборів президента, на телеканалі «1+1» заплановано шоу та фільм за участю кандидата в президенти Володимира Зеленського, а також проекти очолюваної ним студії «Квартал 95». Про це свідчить телепрограма на сайті каналу.

Наприклад, о 16:35 планується показ шоу «Вечірній квартал», о 18:30 – шоу «Розсміши коміка. Діти», о 20:15 – Чистоnews, 20:25 – знову «Вечірній квартал».

О 22:20 планується показ комедії «Я, ти, він, вона», в якій Зеленський виступає режисером та виконавцем головної чоловічої ролі.

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Телепрограма каналу 1+1 на 20 квітня - «день тиші»

Як відомо, телеканал «1+1» належить олігарху Ігорю Коломойському, пише «Українська правда».

Згідно з ч. 2 статті 57 закону «Про вибори президента України», передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.

Стаття 58 цього закону серед форм виборчої агітації визначає, зокрема, «оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень», а також «проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - суб’єкта виборчого процесу чи кандидата на пост президента України, а також оприлюднення інформації про таку підтримку». Також зазначається, що агітація може вестися «в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України».

Нагадаємо, у суботу, 30 березня, в «день тиші» перед першим туром виборів, на телеканалі «1+1» майже всю другу половину дня показували програми за участю кандидата в президенти Володимира Зеленського або проекти «Кварталу 95».

Водночас телеканал «1+1» заявив, що в програмах «Кварталу 95», які транслювалися в «день тиші», Зеленський участі не бере, а в архівному випуску «Вечірнього Кварталу» бере участь як «актор, а не кандидат».

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).