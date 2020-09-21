«Слуги народу» обмалювали образ діви Марії в партійну символіку



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На образі Діви Марії з'явилась партійна символіка «слуг»

Згодом «Слуги» видалили допис зі своєї сторінки в соцмережі

Осередок партії «Слуга народу» в Іршаві привітав усіх із Різдвом Пресвятої Богородиці.

Привітання розмістили на сторінці у Facebook.

«Слуги» доповнили образ Діви Марії партійною символікою.

Згодом допис зі сторінки видалили.





До слова, у неділю, 20 вересня, у внутрішньому дворику Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася конференція партії «Слуга народу», на якій висунули кандидатів у депутати Київської міської ради та кандидата на посаду мера столиці. На заході були присутні глава Офісу президента Андрій Єрмак, помічник президента України Сергій Шефір, глава Київського обласного осередку «Слуги народу» Микола Тищенко та кандидат на посаду міського голови Києва Ірина Верещук.

Студентський парламент університету Шевченка обурений заходом «Слуги народу».

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