Минулої доби на Донбасі обстрілів не зафіксовано, – штаб



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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

15 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони.

Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.

Від початку поточної доби, 16 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Як повідомлялося 14 серпня, окупанти з опівночі тричі порушили режим тиші на Донбасі.

Нагадаємо, 13 серпня на Донеччині двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвалися на протитанковій міні. Один із них загинув, інший дістав поранення.

Також названо ім'я військового, який загинув на Донбасі внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Олександр, 37-річний старший солдат Збройних сил з Миколаєва, який напередодні підірвався з товаришем на міні на Донбасі, зараз перебуває у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова. Його стан вкрай важкий.

Раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що військові сприймають умови «режиму тиші» як недовіру до армії.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.