Місце голосування перед виборами у Раду змінили майже 40 тис. осіб



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Найчастіше місце голосування змінюють виборці з Донеччини - 9285 осіб, на другому місці перебуває Луганщина - 4948 особи, з окупованого Криму місце голосування змінили 575 осіб

Місце голосування перед достроковими виборами у Верховну Раду України, які відбудуться 21 липня, змінили вже майже 40 тисячі осіб. Про це свідчать дані Державного реєстру виборців.

Так, станом на 3 липня тимчасово змінили місце голосування вже 39 128 особи.

Найчастіше місце голосування змінюють виборці з Донецької області - 9285 осіб, на другому місці перебуває Луганська область - 4948 особи. З окупованого Криму місце голосування змінили 575 осіб.

Найбільша кількість виборців обрала для голосування місто Київ (6464 особи) та Київську область (3306 особи). Місцем голосування часто обирають Харківську (3108 осіб), Одеську (2551 особи), Дніпропетровську (1825 осіб) та Львівську (1886 осіб) області.

Як повідомлялось, процес тимчасової зміни місця голосування стартував 24 травня, він триватиме до 15 липня.

Для тимчасової зміни місця голосування виборцю необхідно подати заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці чи адреси, за якою він бажає проголосувати, до органу ведення Державного реєстру виборців. Адреси відділень адміністрування реєстру вказані на сайті Держреєстру.

Нагадаємо, Указом президента України дострокові вибори до Верховної Ради України призначені на 21 липня. Виборча кампанія стартувала 24 травня.

Указ президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.