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    Політика

    Яких реформ очікують українські виборці

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    Яких реформ очікують українські виборці
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У прихильників «Слуги народу», «Європейської солідарності» та партії «Голос» майже однакові пріоритети щодо реформ

    Першочергово в Україні треба провести наступні реформи: антикорупційну, медичну, пенсійну, реформи органів правопорядку та люстрацію чиновників.

    Про це свідчать дані дослідженняФонду демократичних ініціатив ім. Ілька Кучеріва.

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    Слід зазначити, що черговість реформ майже однакова у виборців «Слуги народу», «Європейської солідарності» та партії «Голос». У всіх у них на перших місцях стоять антикорупційна реформа, охорони здоров'я та пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту. На четвертому або п’ятому місці у прихильників цих політсил -реформа органів правопорядку (судів, прокуратури, поліції).

    Серед виборців «Батьківщини» на першому місці - Пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту, а антикорупційна – на другому.

    Прихильники політсили Бойка-Медведчука в першу чергу очікують від влади реформи охорони здоров’я.

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