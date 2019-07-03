Яких реформ очікують українські виборці



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У прихильників «Слуги народу», «Європейської солідарності» та партії «Голос» майже однакові пріоритети щодо реформ

Першочергово в Україні треба провести наступні реформи: антикорупційну, медичну, пенсійну, реформи органів правопорядку та люстрацію чиновників.

Про це свідчать дані дослідженняФонду демократичних ініціатив ім. Ілька Кучеріва.

Слід зазначити, що черговість реформ майже однакова у виборців «Слуги народу», «Європейської солідарності» та партії «Голос». У всіх у них на перших місцях стоять антикорупційна реформа, охорони здоров'я та пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту. На четвертому або п’ятому місці у прихильників цих політсил -реформа органів правопорядку (судів, прокуратури, поліції).

Серед виборців «Батьківщини» на першому місці - Пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту, а антикорупційна – на другому.

Прихильники політсили Бойка-Медведчука в першу чергу очікують від влади реформи охорони здоров’я.