Вучич прибув до Генштабу збройних сил Сербії через ескалацію в Косово

Вучич має намір провести екстрену нараду з військовими щодо ситуації на кордоні, а за підсумками зустрічі виступити з офіційною заявою

Президент Сербії Олександр Вучич прибув до Генерального штабу збройних сил республіки. Про це пише сербське видання «Вечірні новини».

За даними телеканалу Kurir, Вучич має намір провести екстрену нараду щодо ситуації на кордоні, а за підсумками зустрічі виступити з офіційною заявою.

Подробиці поки що не наводяться.

Раніше сербські ЗМІ повідомили, що у північній частині невизнаного Косова звучать сирени повітряної тривоги – про них, а також про постріли заявляють мешканці прикордонної території.

Пізніше стало відомо, що поліція невизнаного Косова закрила КПП Брняк на півночі краю.

Також повідомлялося, що спецпідрозділи поліції невизнаного Косова висунулися з Пріштіни на північ Косова та Метохії.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії МЗС рекомендує українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.

Нагадаємо, раніше сербська сторона спростувала чутки про стрілянину на кордоні з Косово і заявила, що її армія поки не заходила на косівську територію.

Зазначимо, президент Сербії Александар Вучич має намір виступити з екстреним зверненням до нації щодо ситуації у Косові.

Напередодні топ-функціонер Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заявив про необхідність «денацифікації Балкан».