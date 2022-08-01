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Прем'єр Косова звинуватив президента Сербії у створенні кризи у регіоні

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 00:53 glavcom.ua
Прем'єр Косова звинуватив президента Сербії у створенні кризи у регіоні
Прем'єр Косова звинуватив президента Сербії у створенні кризи у регіоні
фото з відкритих джерел

Найближчі дні будуть важкими, зазначив прем'єр Косово

Прем'єр-міністр невизнаної республіки Косово Альбін Курті звинуватив президента Сербії Олександра Вучича у створенні кризи у регіоні.

«Наступні години, дні та тижні можуть бути складними та проблематичними. Ми стикаємося з добре знайомим нам сербським націонал-шовінізмом. Ми будемо працювати день і ніч, і разом нам вдається підтримувати закон і порядок», – заявив Курті

Він також зазначив, що головними винуватцями заворушень є президент Сербії Олександр Вучич і директор Офісу з Косово і Метохії Петар Петкович.

За його словами, косовські правоохоронні органи контролюватимуть ситуацію.

«Органи правопорядку та безпеки нашої держави збирають інформацію, спостерігають за ситуацією і діятимуть, захищаючи закон та громадян, територіальну цілісність та суверенітет», – сказав прем'єр.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії МЗС рекомендує українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.

Нагадаємо, раніше сербська сторона спростувала чутки про стрілянину на кордоні з Косово і заявила, що її армія поки не заходила на косівську територію.

Зазначимо, президент Сербії Александар Вучич має намір виступити з екстреним зверненням до нації щодо ситуації у Косові.

Напередодні топ-функціонер Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заявив про необхідність «денацифікації Балкан».

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