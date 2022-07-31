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«Денацифікація Балкан»: влада Сербії зробила дивну заяву

Дар‘я Липська
31 липня, 20:19 glavcom.ua
«Денацифікація Балкан»: влада Сербії зробила дивну заяву
Сербський політик заговорив про необхідність «денацифікації Балкан»
фото з відкритих джерел

Термін «денацифікація» використовувала Росія як один із приводів для військового вторгнення в Україну

Топ-функціонер Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович заявив про необхідність «денацифікації Балкан». Таку заяву він виклав на своїй сторінці у Twitter.

«Мені все більше здається, що Сербія буде змушена почати денацифікацію Балкан. Я хотів би помилятися», – написав він.

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Твіт Джукановича викликав бурхливу реакцію та жорстку критику з боку деяких користувачів Twitter, які нагадали, що термін «денацифікація» була використана Росією як один із приводів для військового вторгнення в Україну.

Втім, це не зупинило Джукановича. «Ого, світ засмутився, коли я написав, що Сербії, можливо, доведеться ініціювати денацифікацію Балкан. Я розумію, що вони завжди підтримували кожного сербського ворога...», – пізніше написав він.

Варто відзначити, що лідером Сербської прогресивної партії є президент країни Александер Вучич. Останній неодноразово заявляв про спроби західних країн інтерпретувати зовнішню політику Сербії так, ніби «великий Путін дає вказівки малому Путіну».

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