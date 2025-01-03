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Україна продовжила безвізовий режим для громадян Британії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна продовжила безвізовий режим для громадян Британії
Перебування в Україні не повинно перевищувати 90 днів протягом 180 днів
фото: Офіс президента України

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим в'їзду на територію України та транзитного проїзду для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Відповідний указ №12/2025 оприлюднили на сайті глави держави.

«На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 січня 2020 року № 28/2020 «Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії» (зі змінами, внесеними Указами від 28 січня 2021 року № 28/2021, від 14 січня 2022 року № 12/2022, від 2 січня 2023 року № 1/2023, від 9 січня 2024 року № 8/2024) продовжити безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2026 року», – йдеться в указі.

Як зазначається на сайті, указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Ізраїль вводить спеціальну електронну форму для вʼїзду для тих країн, з якими встановлено безвізовий режим. Це країни західної Європи, і США, і Канада, і Україна зокрема, заявив в інтервʼю «Главкому» надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль Михаель Бродський. На його думку, Україні такі електронні форми принесуть тільки користь, бо їх ідея полягає в тому, щоб «відсіяти людей», які приїздять в Ізраїль з іншою метою, окрім туризму.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України та уряд Республіки Маврикій 15 жовтня затвердили угоду про взаємне скасування візових вимог. Положеннями угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій – предʼявників всіх видів паспортних документів строком до 90 днів протягом 180 днів. Підписали відповідну угоду в серпні очільники МЗС України та Маврикію, Дмитро Кулеба та Маніш Гобін у місті Порт-Луї.

До слова, міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Н. Майоркас, консультуючись із держсекретарем Ентоні Дж. Блінкеном, включив Катар до Програми безвізового режиму. Катар став першою арабською країною, яка отримала безвіз із Штатами. 

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Теги: безвізовий режим Ірландія Велика Британія Володимир Зеленський Україна

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